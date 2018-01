Mourinho med kampfiksing-stikk mot Conte

- Det jeg kan si, er at jeg aldri kommer til å bli utestengt for kampfiksing, sa José Mourinho, som et klart stikk mot Chelsea-manager Antonio Conte.

MANCHESTER UNITED - DERBY 2-0:

Manchester United slet seg til slutt til en 2-0-seier mot Derby i FA-cupen fredag, men det er manager José Mourinhos uttalelser etter kampen som stjeler overskriftene.

Torsdag fikk nemlig Mourinho spørsmål om han manglet den samme lidenskapen som andre managere i Premier League, i og med at han forholder seg roligere på sidelinjen.

- Så, fordi jeg ikke oppfører meg som en klovn på sidelinjen, så betyr det at jeg har mistet lidenskapen? spurte Mourinho retorisk dagen før møtet med Derby.

Uttalelsen har blitt tolket som et stikk blant andre til Antonio Conte, og britisk presse tok ballen og løp videre til Chelsea-treneren.

- Jeg tror han må se tilbake på hvordan han selv var, kanskje han snakket om sitt tidligere jeg, spurte Conte ifølge The Telegraph, før han antydet at United-manageren hadde blitt senil eller dement.

RIVAL: Antonio Conte og José Mourinho er i ferd med å bygge opp et klassisk rivaleri.

Kampfiksing-stikk

Det er disse uttalelsene José Mourinho svarte på etter fredagens seier mot Derby. Først uttalte portugiseren at pressen skylder ham og Conte en unnskyldning for å ha konstruert en krangel.

- Jeg klandrer ham ikke. Pressen bør beklage til både meg og ham. Spørsmålet var helt feil og på grunn av det, kom en reaksjon ute av kontroll. Jeg snakket om meg selv, og så sier dere at jeg sa at han oppfører seg som en klovn. Jeg snakket om meg selv.

På det tidspunktet så Mourinho ut til å begrave stidsøksen, men så kom denne kraftsalven:

- Jeg trenger ikke at Chelsea-manageren sier at jeg har gjort feil i fortiden, og jeg vil gjøre det i fremtiden også. Det jeg kan si, er at jeg aldri kommer til å bli utestengt for kampfiksing.

Sitatene er gjengitt av BBCs Simon Stone og flere andre journalister på Twitter.

Conte ble i 2012 dømt til fire måneders utestenglese for ikke å ha rapportert om kampfiksing han skal ha visst om under sin tid som Siena-trener.

I 2016 ble han frikjent på alle punkter i samme sak.

Se Lingards og Lukakus mål mot Derby:

Mest sett siste uken