Mourinho mener fire Manchester United-stjerner sliter med det samme problemet

José Mourinho anklager Anthony Martial, Jesse Lingard, Marcus Rashford og Luke Shaw for å mangle «karakter».

Manchester Uniteds manager, José Mourinho, er kjent for å henge ut egne spillere åpent i media. Nå skal den portugisiske manageren ha kritisert fire av spillerne sine for å mangle «karakter og personlighet» på banen, ifølge Daily Mail.

Spillerne Mourinho skal ha kritisert er Anthony Martial, Jesse Lingard, Luke Shaw og Marcus Rashford.

- Hvis vi snakker om spillere som Luke Shaw, Martial, Lingard og Marcus Rashford - da snakker vi om spillere som mangler noe, et ord jeg ikke vil si, men som dere (journalister) liker å bruke, forklarte Mourinho under et intervju med den tidligere Barcelona-spilleren, Hristo Stoichkov.

LAGKAMERATER: Jesse Lingard og Luke Shaw har fått høre det av manageren sin, José Mourinho. Hvordan spillerne har tatt kritikken er ikke kjent.

Man kan bare spekulere i hvilket ord Mourinho avstod fra å røpe, men portugiseren sa mye annet om hva de fire spillerne manglet.

- Karakter, personlighet, «ondt blod», som vi sier i Spania. Den naturlige aggresjonen som man skal ha ute på banen, sa Mourinho i møte med den tidligere Barca-angriperen.

Les også: Romelu Lukaku ber United-spillere rydde opp med Mourinho: - Du er en voksen mann

- Vi var mer som menn

Mourinho var klar på at mange av spillerne hans trenger de nevnte kvalitetene for å nå sitt fulle potensial. Portugiseren bedyrer også hvorfor han tror flere fotballspillere sliter med å blomstre på banen.

- Mange av spillerne er ikke modne nok. Og når jeg snakker om modenhet, mener jeg på et personlig plan. Vi var mer som menn. Vi var mer modne. Vi var mer forberedt. Vi var mindre beskyttet, sa Mourinho til Stoichkov, mens han mimret om tiden da de to spilte fotball.

UMODNE? José Mourinho har sagt at mange av spillerne på Manchester United må bli mer modne om de skal nå sitt fulle potensial. To av spillerne manageren sikter til skal være Anthony Martial og Marcus Rashford, ifølge Daily Mail.

Videre snakket Manchester United-manageren om hvordan dagens generasjon blir mer skjemt bort, enn det hans generasjon ble da han var ung.

Les også: Paul Ince tror United lar Pogba forlate klubben

Verste sesongstart siden 80-tallet

Selv om Mourinho har kritisert Martial, Shaw, Rashford og Lingard har han brukt alle fire spillerne hyppig denne sesongen. Martial er for øvrig Manchester Uniteds toppscorer i Premier League, etter tolv kamper.

Franskmannen står oppført med fire mål i Premier League.

Manchester United ligger for øyeblikket på en 8.-plass på tabellen i Premier League, etter tolv spilte kamper. Forrige gang «de røde djevlene» åpnet en sesong like ille var i 1989/90-sesongen.

Manchester City leder serien med 32 poeng på 12 kamper. De lyseblå er foreløpig ubeseirede i ligaen.

Manchester United skal spille mot Crystal Palace på lørdag denne helgen, på Old Trafford. Om Mourinhos lag vinner vil de ha 23 poeng på 13 kamper.

Mest sett siste uken