Mourinho og Guardiola kniver om brasiliansk supertalent

Manchester City-manageren skal ha ringt fotballtalentet personlig.

Manchester United har den siste uken vært koblet til den talentfulle brasilianeren Everton Soares. Den lynraske vingen har notert seg for 16 mål på 31 kamper for Gremio i den brasilianske ligaen denne sesongen, noe José Mourinho har lagt merke til.

Men det er ikke bare den portugisiske manageren som har fått øynene opp for 22-åringen. Nå skal Pep Guardiola ha bestemt seg for å friste den talentfulle spilleren til å flytte interessen og fotballskoene over til den lyseblå siden av Manchester.

Manchester Evening News melder at den spanske manageren skal ha ringt Soares personlig, for å overtale ham til å spille for Manchester City.

Manchester United skal ha vært favorittene til å signere brasilianeren ved neste overgangsvindu i januar, men etter Guardiolas telefonsamtale med unggutten skal han ha blitt mer usikker på om «de røde djevlene» vil være den rette klubben for ham.

Utkjøpsklausul i kontrakten

Soares skal nemlig ha blitt svært opprømt over at Guardiola kontakten ham personlig, men City blir nødt til å punge ut om de skal få klørne i det brasilianske talentet. Ifølge Gremios styreleder har Soares en utkjøpsklausul i kontrakten sin på 80 millioner euro, som tilsvarer 778 millioner norske kroner.

Om det er mulig for noen av Manchester-klubbene å få hentet 22-åringen for en billigere pris gjenstår å se, da ESPN skriver at United planlegger å by rundt 325 millioner kroner for Soares.

Debuterte for landslaget

Soares debuterte for Brasils A-landslag i høst, da han spilte i privatlandskampene mot USA og El Salvador.

Vingen spiller for Gremio i brasiliansk liga og har allerede notert seg for over 100 seriekamper.

Manchester City har seilt opp som de største favorittene til å sikre seg Soares, etter Guardiolas ekstra innsats. City har dog ikke lagt inn et bud på brasilianeren ennå.

