Mourinho overrasker: Tar merkelig grep dagen før kamp

Jose Mourinho (55) vekker oppsikt.

Lørdag skal hardtpressede Mourinho og hans Manchester United igjen i aksjon når laget møter Newcastle i Premier League hjemme på Old Trafford.

Før den tid skal United-manageren gjennomføre den obligatoriske pressekonferanse i forbindelse med kampen.

Nå har imidlertid Mourinho tatt et grep som vekker oppsikt.

Vanligvis gjennomfører portugiseren sine pressekonferanser i 13-tiden lokal tid, men før oppgjøret mot Newcastle har han bestemt seg for å fremskynde møtet med journalistene som virkelig må huske å sette på vekkerklokkene fredag morgen.

Allerede klokken 8:00 planlegger nemlig Mourinho å ta imot pressen, skriver Daily Mail.

Det er generelt uvanlig for managere å stille til pressekonferanse så tidlig i Premier League. De fleste velger å starttidspunkt fra klokken 11:00 og utover med enkelte unntak.

Les også: Avslører hvem Mourinho egentlig ville hente i sommer

Under hardt press

Hva som ligger bak endringen vites foreløpig ikke, men det vil kanskje portugiseren svare på fredag morgen.

Det som er sikkert er at Mourinho er under et voldsomt press etter en svært skuffende start på sesongen.

Manchester United ligger for øyeblikket nede på 10. plass i Premier League etter syv kamper og er allerede ni poeng bak byrival og serieleder Manchester City.

Ikke siden 1989 har Manchester United opplevd en dårligere start på sesongen.

Delte meninger

Den dårlige sesongstarten har ført til at flere mener portugiseren bør sparkes. Blant dem er tidligere United-stjerne Paul Scholes.

Han uttalte tidligere denne uken at han er overrasket over at Mourinho fortsatt sitter i sjefsstolen på Old Trafford etter at United tapte 1-3 borte mot West Ham i forrige serierunde.

Den tidligere midtbanestjernen trekker også frem kritikken Mourinho har rettet mot klubbledelsen som ikke lykkes med å hente forsterkninger som portugiseren ønsket i sommer.

- Han har gått løs på de over ham fordi han ikke får det som han vil og jeg synes kjeften hans er ute av kontroll. Jeg synes han dummer ut klubben, fortalte Scholes under TV-sendingen til BT Sport.

En som derimot mener at Mourinho bør beholde jobben er Scholes' tidligere lagkamerat Ryan Giggs. Waliseren forteller ifølge BBC at å sparke Mourinho ikke er den riktige løsningen for klubben.

- Endrer man på det nå, så havner man i samme situasjon igjen om ett år eller to, sier Giggs.

Mest sett siste uken