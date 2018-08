Mourinho skal være forundret av Pogbas siste uttalelser

Manchester United-manageren skal ikke dele oppfatningen til midtbanestjernen.

I slutten av forrige uke gikk Paul Pogba langt i å bekrefte at hans forhold til José Mourinho er relativt skralt. Dette skal ha fått managaren til å stusse, iføge Telegraphs sjefsskribent, Sam Wallace.

«José Mourinho skal ha blitt forundret over Paul Pogbas sterke antydninger om at ikke alt er bra i forholdet mellom han og hans manager», skriver Wallace.

Portugiseren skal visstnok ta det hele opp neste gang han møter pressen, i forbindelse med helgens kamp mot Brighton.

Pogbas uttalelser skal visstnok ha føltes som om det kom helt ut av det blå for Mourinho, og han skal være irritert over at ikke Pogba tok saken opp med han personlig i stedet for å gå til pressen.

- Det er ting jeg ikke kan si

Hele situasjonen oppstod i etterkant av kampen mot Leicester.Pogba snakket med pressen og hintet sterkt om at ting ikke nødvendigvis er helt som det skal være.

Premier League er nå igang, og du kan følge alle kamper live hos Nettavisen.

- Jeg er den samme Paul Pogba som i VM. Men dette er et annerledes lag, så klart. Jeg elsker fremdeles fotball og gjør mitt beste. Når du er komfortabel, når folk stoler på hverandre, da er det mye enklere. Hvis du ikke er glad i det du gjør, da er det ikke noe poeng i å gjøre det, ikke sant? Det er derimot verdt å holde på med noe man er veldig glad i, uttalte franskmannen til pressen.

På spørsmål om Pogba selv var komfortabel og glad, kom enda en bekreftelse på at alt ikke er helt topp.

- Det er ting jeg ikke kan si, ellers vil jeg bli straffet, svarte midtbanespilleren.

Barcelona-kobling

Paul Pogba skal ha blitt jaktet av flere storklubber i sommer. Både Juventus og Real Madrid har vært nevnt. Sterkest har likevel ryktene vært rundt en overgang til Barcelona.

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu kommenterte Pogba-ryktene i etterkant av helgens Pogba-uttalelser.

– Jeg ønsker ikke å nevne konkrete navn av respekt for andre klubben. Men vi har 20 dager igjen av overgangsvinduet, sa Barcelona-presidenten, ifølge AP.

Pogba blir intervjuet etter Leicester-kampen:

Mest sett siste uken