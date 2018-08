Mourinho slaktes etter tap mot Brighton

Jose Mourinho kritiserer av engelske kommentatorer.

«Det er Jose Mourinho som er problemet».

Slik starter den tidligere Arsenal-stjernen Martin Keown sin kommentar i Daily Mail etter at Manchester United gikk på et meget skuffende 2-3-tap borte mot Brighton søndag kveld.

United-stopperne Victor Lindelöf og Eric Bailly var blant spillerne som hadde en tøff dag på jobben, men Keown hevder det er Mourinho som må ta en stor skyld i dette.

Mourinho har ikke lagt skjul på at han har ønsket å forsterke laget i sommer, men til portugiserens misnøye, så klarte ikke klubben å få på plass noen forsterkninger i midtforsvaret under overgangsvinduet.

Keown skriver at det var en tabbe av Mourinho å være så åpen om at han kunne tenkte seg nye signeringer.

- Ved å gjøre det, så sier han indirekte til spillerne at de ikke er gode nok. Det skaper utrygghet i gruppen. Lindelöf og Bailly så ut som om de spilte på lånt tid og hele laget virket å ha mangel på selvtillit, skriver Keown.

- Henger igjen i fortiden



Den tidligere Blackburn-spissen Chris Sutton er heller ikke nådig i sin kommentar om Mourinho i Daily Mail.

Sutton sammenligner Mourinhos prestasjoner med Pep Guardiolas i Manchester City og konklusjonen er klar.

- I løpet av de to årene de begge har vært i Manchester så har Guardiola skapt sensasjonell fotball som fansen jubler over. Mourinho henger igjen i fortiden og virker ikke å ha noen klare svar, skriver Sutton.

Søndag kunne City og Guardiola glede seg over 6-1-seier mot Huddersfield.

- United hadde en lignende mulighet (mot Brighton), men i stedet så kollapset de. Det så ut som noen hadde sugd livet ut av Mourinhos spillere, mener Sutton.

- Mourinhos signeringer

The Telegraph-kommentator Sam Dean tror ikke Mourinho kommer til å ta på seg noen av skylden for fiaskoen mot Brighton, men presiserer på spalteplass at både Bailly og Lindelöf er spillere som ble signert under hans tid som manager i klubben.

- Hvis Mourinho ønsker å fokusere på klubbens pengebruk, noe han har gjort de siste månedene, så er det verdt å trekke frem noen finansielle fakta. Her (mot Brighton) var det et midtstopperpar til en verdi av 61 millioner pund som ble revet i filler av en spiss til 3 millioner pund. Under Mourinhos ledelse blir Uniteds midtstoppere avskrevet raskere enn det pundet ble etter avstemningen for Brexit, skriver Dean.

Etter søndagens kamp la ikke Mourinho skjul på at laget hans gjorde for mange feil mot Brighton, men portugiseren var lite lysten på å gå konkret inn på hva som kostet dem seieren.

- Når jeg snakker om individuelle spillere og jeg er kritisk til dem, så aksepterer dere ikke det. Pressen, ekspertene er veldig kritiske til meg når jeg tar den diskusjonen så vær snill og ikke spør meg om å gå dit nå, det er ikke bra for meg, uttalte Mourinho etter kampen.

Manchester United ligger på 10. plass med tre poeng etter to kamper i Premier League. Nå venter Tottenham på Old Trafford i neste kamp om en uke.

