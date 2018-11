Mourinho til United-spillerne: - Bli hjemme hvis du ikke takler presset

José Mourinho mener det ikke finnes noen grunn til å kjenne på presset før møtet med Young Boys.

Manchester United er videre til åttedelsfinale i Champions League hvis laget slår Young Boys tirsdag, samtidig som Juventus tar poeng mot Valencia.

United er det eneste laget som ikke har scoret på hjemmebane i årets Champions League, og før møtet med sveitserne maner manager José Mourinho til kamp.

- Bli hjemme

Portugiseren krever at spillerne viser mer hjerte enn de gjorde i den skuffende 0-0-kampen hjemme mot Crystal Palace lørdag.

- Dersom du føler presset, kan du bli hjemme. Og når jeg sier hjemme, mener jeg ikke på tribunen, men hjemme foran TV-en, sier Mourinho ifølge Sky Sports.

Les også: Tirsdagens Premier League-rykter

United-manageren mener det ikke finnes noen grunn til å kjenne på presset fra hjemmefansen på Old Trafford.

- Dersom du føler press for å spille kamper på hjemmebane, der folk kommer for å støtte deg ... kom igjen! Jeg har aldri følt press på hjemmebane, sier Mourinho videre.

- FØLER IKKE PRESS: José Mourinho hevder han aldri har følt press før kamper på hjemmebane.

Lindelöf skadet

Etter møtet med Crystal Palace i helgen fikk Manchester United kritikk for å være passive og for å slippe gjestene til altfor mange sjanser.

- Det er frustrerende fordi det jeg vil at laget skal starte positivt og angripe motstanderen - ikke vente. Det er nøyaktig det jeg vil, og sannsynligvis tenker dere eller fansen at jeg har bedt dem om å starte rolig. «José har bedt dem om å spille pent og rolig og vente for å se hva som skjer». Det er helt motsatt. Jeg vil at laget skal være sterkt, og jeg vil at laget skal gå ut hardt umiddelbart, og det har vært litt frustrerende.

I sluttminuttene mot Crystal Palace pådro Victor Lindelöf seg en strekkskade, som trolig holder ham på sidelinjen i flere uker framover.

Mourinho håper å ha svensken tilbake på laget til det tøffe juleprogrammet.

- Lindelöf har pådratt seg en ordentlig skade og blir værende på sidelinjen en stund. Heldigvis har vi Jones og Bailly som gode alternativer. Han skal på røntgen i morgen, og det er mest sannsynlig et muskulært problem. Kanskje blir han tilgjengelig i juleperioden. Det ville vært viktig for oss.

Kampen mellom Manchester United og Young Boys kan du se på TV 2 Sport 1 eller følge direkte i Nettavisens livesystem fra 21.00 tirsdag.

Mest sett siste uken