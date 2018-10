Mourinhos løfte til Chelsea-fansen

Manchester United-manager José Mourinho mener han ikke har spesielle følelser før møtet med gamleklubben Chelsea, men gir sine tidligere supportere i London ett løfte.

Lørdag er det duket for storoppgjør i Premier League, når José Mourinho og Manchester United gjester Chelsea på Stamford Bridge.

Mourinho, som har vært Chelsea-manager over to perioder og ledet laget til tre Premier League-titler, mener oppgjøret ikke vekker spesielle følelser hos ham lenger.

- Vil respektere Chelsea-fansen

Han er imidlertid klar på at han vil vise hjemmefansen respekt.

- Jeg ser på det som en vanlig kamp. Men ville jeg feiret og jublet som en gal når laget mitt scoret på Stamford Bridge. Jeg tror ikke det, sa Mourinho på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

- Jeg tror jeg vil forsøke å kontrollere meg og respektere stadion og supporterne som var mine supportere og min stadion i mange år. Skulle jeg gjort det, måtte jeg ha mistet kontroll over følelsene mine, noe som ikke er lett.

VIL IKKE FEIRE: José Mourinho ser fram til møtet med Chelsea, men sier han ikke vil feire overdrevet foran sine gamel fans.

Den hardt pressede Manchester United-manageren er helt klar på at han er 100 prosent motivert før returen til Stamford Bridge.

- Jeg tror jeg alltid vil tenke på hvor jeg er, hvilken stadion jeg er på og hvem som sitter blant publikum. Bortsett fra det, er det bare en vanlig kamp for meg. En kamp jeg ønsker å prestere bra i for spillerne mine, for laget og for supporterne. Det er det jeg ønsker. Jeg er 100 prosent Manchester United i morgen.

Sarri: - Mourinho må respekteres

Også Chelsea-manager Maurizio Sarri holdt pressekonferanse fredag ettermiddag. Italieneren fikk blant annet spørsmål om José Mourinho og presset han nå er under.

- Vi snakker om en trener som har vunnet alt. Han har vunnet overalt. Jeg må respektere, og jeg synes også at dere må respektere ham, sa Sarri.

Til tross for en varierende start på sesongen, mener Sarri at United har en av de sterkeste spillerstallene i Premier League.

- Jeg mener de har et veldig sterkt lag. Spiller for spiller er det kanskje det beste laget i ligaen. For øyeblikket er City et sterkere lag, men spiller for spiller er de veldig, veldig sterke.

P.S. Tidligere denne uken åpnet FA sak mot José Mourinho, for banningen etter seieren mot Newcastle i forrige serierunde. Portugiseren skulle i utgangspunktet svare for seg innen fredag klokken 19. Den fristen er flyttet til onsdag 19.00.

Mest sett siste uken