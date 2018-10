Mourinhos tre fingre skaper reaksjoner

- Det er et merkelig fokus når laget ditt jakter scoring.

Paulo Dybala ble eneste målscorer da Juventus slo Manchester United 1-0 på Old Trafford i Champions League tirsdag.

Etter en svak førsteomgang fra hjemmelaget, reiste José Mourinhos menn seg noe i den andre omgangen, uten tellende resultat.

Viste tre fingre

På overtid da United jaktet utligning, rettet den tilreisende Juventus-fansen sitt fokus mot José Mourinho og slengte en rekke gloser i retning portugiseren med en fortid i Juventus-rivalen Inter.

Mourinho svarte med å holde opp tre fingre, for å symbolisere de tre titlene han vant med Inter i 2009-2010-sesongen.

- Det var et opplagt svar. Det er opplagt at de ikke liker meg, og det opplagt tøffeste øyeblikket for dem var vår trippeltriumf. Det er greit. Med spillere, trenere, klubben og alt, vi har total respekt. Alt er veldig hjertelig, sa Mourinho til Sky Italia etterpå.

Flere reagerte imidlertid på Mourinhos fokus, og at han brukte tid på motstanderens fans da laget hans jaktet scoring på overtid i en viktig Champions League-kamp.

En av dem er tidligere Vålerenga-spiller Freddy Dos Santos, som skrev følgende på Twitter:

Overtid, ligger under 0-1 på hjemmebane. Mourinho oppe med noen fingre. Siste taktiske beskjed til gutta? Nei nei, svar på noe Juve-fansen synger mot ham. — Freddy dos Santos (@FreddyOslo) October 23, 2018

- Merkelig fokus Dagen derpå utdyper Juventus-patrioten overfor Nettavisen:





- I en sånn desperat jakt på utligning, synes jeg det var rart at han brukte energien sin på motstandersupporterne. Fokus burde vært på å score et mål og å få spillerne sin i angrep. Jeg synes det var et merkelig fokus, sier Dos Santos til Nettavisen.





Dos Santos innrømmer at han måtte gni seg i øynene da han så hvor dominerende Juventus var i den første omgangen på Old Trafford.







- Alle som har sett mye fotball vet at ingen lag har noensinne dominert så mye på Old Trafford. Manchester United er alltid veldig sterke der, så det var sånn at man måtte gni seg litt i øynene. Jeg skjønte at det ikke kom til å bli en lik andre omgang, for det måtte de respondere på, på et eller annet vis. Det var et merkelig passivt United-lag i første omgang. De virket usikre på seg selv, og det virket ikke som ikke de hadde spesielt tro, mener Dos Santos.

Deila: - En hån En annen som ikke var nådig mot United etter kampen var Vålerenga-trener Ronny Deila, som satt i Viasats Studio.







- Jeg blir så skuffa og lei meg. Man føler at man blir snytt for en fest. Det er et Manchester United-lag som ligger bakpå og har 30 prosent av ballen i første omgangen. Når du er Manchester United på hjemmebane, så skal du gå i strupen på motstanderen, sa Deila i Viasat-studioet.

- Dette er et hån for publikum som kommer for å se på Manchester United. Det er i genet til United å angripe, og det ble flaut å se på i lengden.

Juventus topper nå Grupp H, med ni poeng på tre kamper. Manchester United og Valencia ser ut til å måtte gjøre opp om andreplassen.

