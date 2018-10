Murray avgjorde mot West Ham

Glenn Murray (35) scoret igjen da Brighton tok ny sterk hjemmeseier.

BRIGHTON - WEST HAM 1-0:

West Ham imponerte med 3-1-seier hjemme mot Manchester United i forrige serierunde, men fredag kveld ble Brighton for sterke for London-klubben på Amex Stadium.

Brighton har over lenger tid vist seg frem som et lag som ofte er gode på hjemmebane, og denne sesongen har Murray, den 35 år gamle spissen, vært et farlig våpen på topp for Chris Hughtons lag.

Det var han også mot West Ham da han sikret Brighton en 1-0-seier med kampens eneste scoring 25 minutter ut i oppgjøret.

Kun Hazard har flere mål



Murray har nå fem scoringer så langt i Premier League denne sesongen, og det gjør han til en av ligaens mestscorende spillere. Faktisk er det kun Chelsea-stjernen Eden Hazard med sine seks mål som har scoret mer i øverste divisjon i England enn Brighton-angriperen denne sesongen.

Brighton har som mål om å overleve i Premier League denne sesongen og ved hjelp av blant andre Murray har laget tatt åtte poeng så langt. Det gjør at de befinner seg på 12. plass i ligaen.

Skuffende West Ham



For West Hams del ble fredagens oppgjør en stor nedtur etter at London-laget har vist stigende form i de siste serierundene.

West Ham med blant andre Felipe Anderson og Marko Arnautovic jaget lenge utligningen på Amex Stadium mot Brighton, men det ble bare nesten for gjestene.

London-klubben var til tider svake defensivt og klarte ikke sette sjansene de skapte.

Laget befinner seg dermed på en skuffende 15. plass etter åtte kamper.

