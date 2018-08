Nå vet TV 2 hva som lammet Sumo – varsler kompensasjon til sinte seere

TV 2 fikk kjørt seg mandag kveld. Strømmetjenesten Sumo gikk i svart da Liverpool jaktet sesongens andre Premier League-seier.

– Vi jobber med å finne ut nøyaktig hva som gikk feil, men vi vet på hvilket nivå feilen ligger. Brukergrensesnittet og serverne rundt dette gikk ned. Det var aldri noe galt med selve videostrømmene. Når så mange skulle logge på samtidig ved kampstart, kom seerne rett og slett ikke inn, sier PR- og mediesjef Jan-Petter Dahl til NTB.

Kampen mellom Crystal Palace og Liverpool startet klokka 21 mandag. Da var Sumo helt i svart for tusenvis av seere.

– De som logget inn før 20.30 skal ha fått sett kampen, siden de allerede var inne i systemet, og så sant de ikke byttet strømmekanal, skal de ha hatt en problemfri fotballopplevelse. I påloggingsfasen kom man seg rett og slett ikke videre når kampen var i gang. Dette er noe vi sjekker grundig. Dette skal ikke skje igjen, lover Dahl.

Tusenvis ble rammet

Det ble storm i sosiale medier. Kritikken mot Sumo var enorm. Nå varsler TV 2 at de vil gi fortvilte seerne plaster på såret.

– De som ble rammet må ta kontakt med vårt kundesenter, så vil de bli kompensert, lover Dahl.

– Hvor mange ble rammet?

– Noen titallstusen ble dessverre rammet. Det er en god stund siden vi har hatt så alvorlige problemer med Sumo. Våre folk så umiddelbart at trafikken stupte. Da skjønte man at det var en alvorlig feil. Alle mann gikk til pumpene, for alt handlet om å få opp igjen tjenesten fortest mulig. Vi vet at Premier League-seerne er svært lidenskapelige.

– Er det for mange Liverpool-fans i Norge til å takle pågangen?

– På ingen måte. Vi har hatt betydelig høyere trafikk tidligere, senest under fotball-VM. Antall brukere var ikke problemet. På det området har vi ingen problemer, forsikrer TV 2-toppen.

Flyttet til annen kanal

Oppgjøret mellom Crystal Palace og Liverpool ble etter hvert flyttet til en åpen TV 2-kanal.

– Vi ønsket at våre seere skulle få sett kampen. Problemene var så store at vi forsto at det ville ta tid å få orden på innloggingen. Sett i ettertid burde vi tatt grepet tidligere, sier Dahl.

– Skulle dette skje igjen, vet vi at vi enda raskere kan bytte kanal. Vi ønsker å levere en prikkfri tjeneste, og vi gjør alltid vårt for at det ikke skal skje. Strømmetjenester er særdeles komplekst infrastrukturmessig, men vi ønsker alltid å levere 100 prosent, fortsetter PR- og mediesjefen.

Liverpool vant mandagskampen 2-0.

