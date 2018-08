Nabil Fekir ble frigitt fra Lyon som tenåring - nå er han klubbens fremste profil

Som 14-åring ble han frigitt fra Lyon. Resten av historien taler for seg selv.

Nabil Fekir har vært en av sommerens store overgangssagaer, og en overgang til Liverpool har lenge virket som et alternativ for franskmannen. Nylig publiserte The Sun en historie om en trøblete fortid for det som nå har blitt en av verdens fremste fotballprofiler.

Fekirs trenere trodde nemlig at franskmannen ikke var stor nok, eller hadde styrke nok til å bli en profesjonell fotballspiller. Når han i tillegg slet med kneskaden schlatters, var det få som forventet at Fekir skulle ta det store steget mot verdenstoppen.

Helt fra han var en liten gutt, har han alltid hatt med seg en ball. I barndomshjemmet løp han bestandig rundt med en ball i beina, og driblet seg gjennom gangene. Både vaser og lysekroner fikk gjennomgå, og det er fortsatt noen som får svi etter et møte med Fekirs tekniske finesser. Men nå er vasene byttet ut med profesjonelle fotballspillere.

REIST SEG: Nabil Fekir fikk en tøff start på karrieren, men har reist seg til å bli en av verdens fremste profiler.

Plukket opp av Lyon

Da han var tolv år gammel ble han plukket opp av Lyon. Men to år senere ble ting snudd fullstendig på hodet da Lyon valgte å frigi han. Det skulle de i ettertid angre på.

Fekir så seg nødt til å se etter andre løsninger, og returnerte til en av hans aller første klubber, FC Vaulx-en-Velin.

Franskmannen spilte på regionalt nivå frem til han reiste til amatørklubben Saint-Priest i 2010. Her begynte han å bli bedre og bedre, og ballen begynte for alvor å rulle.

- Etter hvert som sesongen utviklet seg så jeg at han ble sterkere, og fra desember eller januar begynte han å spille noen ville kamper. Han dominerte totalt, og ydmyket motstanderne sine, sa hans U19-trener Robert Mouangue til Bleacher Sport.

Til tross for at Saint-Preist var en liten klubb, spilte de på nasjonalt nivå. Det gjorde at Fekir spilte mot noen av de beste unge spillerne i Frankrike.

- Jeg brukte han som venstre ving, og backene som spilte mot han slet virkelig, sa treneren til samme avis.

Ble hentet tilbake

Fekir og Saint-Preist spilte mot Lyon tre ganger, og franskmannen lagde stadig uro i de bakre rekkene til gamleklubben. Men det var først da Saint-Etienne forhørte seg om Fekir, at Lyon virkelig begynte å angre.

Klubben valgte å hente 17 år gamle Fekir tilbake igjen, bare tre år etter at han ble frigitt fra klubben. Kun to år senere ble han som 19-åring en viktig brikke på Lyons førstelag.

- Jeg har spilt i mange klubber, med forskjellige spillere, på forskjellige nivå. Men jeg ville aldri endret reisen min for noe som helst i hele verden, har Fekir uttalt til OLTV.

Til tross for flere skadeavbrekk, inkludert et brudd i det fremre leddbåndet, har han også kjempet seg inn på det franske landslaget. Han fikk sin første start for «Les Bleus» i 2015, og i 2018 var han med på å løfte VM-trofeet i Russland.

VERDENSMESTER: Nabil Fekir var med på å vinne VM med Frankrike i Russland.





Koblet til Liverpool

Nabil Fekir var denne sommeren lenge koblet til en overgang fra hjemlandet. Premier League og Liverpool så ut til å bli neste stopp, men det var lenge uvisst hva som ville skje med franskmannen. 9. juni la Lyon ut følgende melding på sin offisielle nettside:

- Lyon informerer om at forhandlingene med Liverpool om en overgang for Nabil Fekir ikke har lyktes, og at Lyon har bestemt seg for å avslutte forhandlingene i kveld.

I etterkant av uttalelsene meldte flere medier at forhandlingene ikke var helt over ennå, men nå ser det hele ut til å ha roet seg. Dermed kan se ut til at det blir et nytt år i fransk fotball for kantspilleren, der Champions League-spill er et naturlig høydepunkt.

For Lyon står han med 116 ligakamper, 45 mål og 27 målgivende pasninger. Han har også gode tall i Europaligaen, der han har scoret syv mål og slått fem målgivende pasninger på 19 kamper.

