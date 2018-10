Neville til angrep på Manchester United etter Mourinho-påstander

Mener påstandene om managerens avgang er helt uakseptable.

Den tidligere Manchester United-spilleren Gary Neville er beinhard i sin kritikk mot klubben etter at det fredag kveld tikket inn nyheter i engelsk presse om at José Mourinho (55) får sparken i klubben uansett utfall av lørdagens kamp mot Newcastle.

- Hvis dette er sant og José Mourinho går ut på Old Trafford som en vandrende død mann, vil fansen snu seg mot styret. Det er uakseptabelt. Mourinho vil få den største støtten han noensinn har fått i sitt liv på stadion, og jeg vil være der personlig og gi han den. Hvis ryktene stemmer, og det ble lekket til pressen dagen før, er det en skam. Hvor er verdiene og prinsippene i klubben?, tordner Neville til Sky Sports.

Lørdag morgen har Manchester United, ifølge Sky Sports, avkreftet påstandene om managerens avgang.

Mourinho ønsker offentlig støtte



The Mirror var avisen som fredag kveld kom med nyheten om at Mourinho er ferdig som Manchester United-sjef, uavhengig av lørdagens Premier League-kamp.

De hevdet at manageren ikke lenger har styrets tillit. Avisen skrev at klubbledelsen, med direktør Ed Woodward i spissen har fått nok av Mourinho.

KAN FÅ SPARKEN: José Mourinho og Manchester United sliter om dagen. Foto: Peter Klaunzer / Keystone via AP / NTB scanpix

Avisen hevdet at tidligere Real Madrid-trener Zinedine Zidane er favoritt til å erstatte Mourinho, mens Michael Carrick kan bli et midlertidig alternativ.

I etterkant av påstandene skrev annerkjente Mark Ogden i ESPN at José Mourinho krever at styret offentlig skal gå ut og støtte han. Portugiseren skal ha ønsket denne offentlige støtten i flere uker, og skal ha vært svært irritert over at denne støtten ikke kom.

Lørdag morgen ser det likevel ut til at manageren har fått viljen sin.

Neville mener styret burde gå i seg selv

Neville støtter uansett Mourinho, og mener at det er andre enn 55-åringen som burde slutte i klubben.

- Dette har holdt på i fem eller seks år. Nok er nok for meg. Jeg elsker den fotballklubben, elsker den til døden. Den er en del av livet mitt, den har gitt meg alt og jeg går ikke mot klubben. Men noe må endres - og det er ikke manageren. Det er over han, mener Neville, og retter dermed enda mer kritikk mot styret i klubben.

