Newcastle snudde kampen og slo Arsenal

Har ikke tatt poeng på bortebane i 2018.

NEWCASTLE - ARSENAL 2-1

Det ble ingen god dag for Arsenal i Premier League etter at de tapte 1-2 borte mot Newcastle på St. James' Park søndag. Dermed ser håpet om en topp fire-plassering tynt ut for Arsene Wengers menn.

Alexandre Lacazette sendte bortelaget i føringen i den første omgangen, før Ayoze Pérez og Matt Ritchie snudde oppgjøret i favør Rafael Benítez og hans menn.

Tapet for Arsenal betyr at de blir stående med 54 poeng på 33 kamper. Det er hele 13 poeng opp til erkerival Tottenham, som innehar den viktige fjerdeplassen i Premier League.

Dette er i tillegg Arsenals femte strake bortetap i Premier League. Laget har til gode å ta poeng på bortebane i Premier League i 2018.

Det kan fort bety at Arsenals eneste vei til Champions League denne sesongen blir ved å vinne Europa League. Der er London-laget i semifinalen, der de skal møte Atlético Madrid.

For Newcastle så fortsetter de sin flotte sesong under Rafael Benítez. Etter søndagens seier står nemlig laget fra nord i England på 41 poeng etter 33 kamper, hvilket betyr en imponerende 10. plass i deres første sesong tilbake i den engelske toppdivisjonen. Dette var i tillegg deres fjerde seier på rad i Premier League.

Kritiserer borteformen

Før kampen gjorde Erik Thorstvedt oppmerksom på Arsenals bortestatistikk i Premier League i TV 2-studioet. Kun tre seire på bortebane i løpet av sesongen er alt for dårlig av «The Gunners».

- Det er helt latterlig. De har bare vunnet tre bortekamper i år, påpekte Erik Thorsvedt om Arsenals borteform denne sesongen.

Avgjørelsen i kampen falt i det 68. minutt da Islam Slimani og Pérez kombinerte fint til Ritchie som hamret ballen i mål fra 10-11 meter, og sikret dermed at alle tre poengene ble igjen på St. James' Park.

Tre seire på 16 bortekamper er tallenens tale etter poengdelingen mot Newcastle. Man må helt tilbake til 28. desember 2017 sist gang Wengers menn tok tre poeng på bortebane i ligaen.

- Arsenal på sitt beste

Arsenal har slitt med borteformen i Premier League denne sesongen, men etter et snaut kvarter av kampen så det lyst ut for Arséne Wengers menn på St. James' Park søndag.

Pierre-Emerick Aubameyang ble spilt gjennom på nydelig vis av Shkodran Mustafi, dro seg nedover langs venstre flanke før han til slutt fant Alexandre Lacazette på bakerste stolpe. Franskmannen satt ballen enkelt i nærmeste hjørne fra kloss hold.

- Bevegelsen, timingen og avslutningen, det er Arsenal på sitt beste, sa TV 2-ekspert Petter Myhre om kampens første mål.

Fikk uhemmet skryt

Arsenal skulle ikke få sitte lenge på ledelsen, for Rafa Benitez' menn fulgte opp med et herlig angrep, rett før halvtimen var spilt. Jonjo Shelvey slo en glitrende langpasning fra dypet til Dwight Gayle.

Angriperen fikk kontroll på kula før han dyttet den videre mot høyre flanke. Der ventet DeAndre Yedlin som fant Ayoze Perez på første stolpe. Spanjolen dunket ballen inn på nærmeste stolpe.

Jonjo Shelvey har spilt gnistrende godt i Premier League de siste rundeneog engelskmannen fikk uhemmet skryt mot Arsenal av Petter Myhre.

- Shelvey er selve maestroen. Denne pasningen er helt nydelig, skrøt Petter Myhre av den tidligere Liverpool- og Swansea-spilleren.

Også den nord-irske landslagssjefen Michael O'Neil var imponert over Newcastles midtbanesjefen.

- Shelvey er ideell til måten Newcastle spiller, men Gareth Southgate (den engelske landslagstreneren) har nok spillere som er foran ham i køen, skrev O'Neil for BBC.

Likevel kunne Shelvey og Newcastle smile bredest etter full tid. Newcastle svant 2-1 hjemme mot Arsenal.

