Nordmenn misliker Mourinho og Pogba mest, Klopp er en yndling

Jürgen Klopps karismatiske vesen virker å gå hjem hos det norske folk. Manchester United-manager José Mourinho er imidlertid ikke like populær.

Mourinho har terget på seg mange supportere etter hans uttalelser den siste tiden.

Ifølge en undersøkelse utført av Opinion på vegne av Unibet, er det ingen tvil om hvem nordmenn liker best av ham og managerkollega Jürgen Klopp i Liverpool.

På spørsmål om hvilken manager man misliker mest i Premier League, svarer hele 28 prosent Manchester Uniteds portugisiske manager.

16 prosent svarer at de liker Mourinho best av alle managerne i den engelske toppdivisjonen, mens pipa har en helt annen lyd når det kommer til Klopp.

Mens hele 34 prosent svarer at tyskeren er deres favoritt i Premier League, er det kun 5 prosent som misliker ham mest.

Ville ha ny midtstopper

Mourinho var helt tydelig misfornøyd med at han ikke fikk inn en ny midtstopper i sommervinduet, og han har tidligere vært klar på at han ikke har nok bredde i stallen til å kjempe med Manchester City om ligagullet.

- Jeg ønsker meg nye spillere, men en ting er hva jeg ønsker, og en annen ting er hva som faktisk kommer til å skje, har den portugisiske treneren forklart tidligere.

For mens Liverpool-manager Jürgen Klopp ofte blir hyllet for sin publikumsvennlige spillestil, har Mourinho ofte fått kritikk for sin spillemåte som av mange oppleves som kjedelig.

Hans seneste uttalelser om mangel på gode nok spillere har fått mange til å reagere, og Opinions undersøkelser viser at Klopp er en langt mer populær mann hos det norske folk.

For Jürgen Klopp fortsetter Premier League-sesongen mot Crystal Palace mandag. Egyptiske Mohamed Salah vil nok en gang bli svært viktig for klubben fra Merseyside.

26-åringen hadde en eventyrlig fjorårssesong som endte med 32 ligamål, og spilleren som omtales som «The Egyptian king» på Anfield er en populær mann også blant nordmenn.

Ifølge undersøkelsen er Salah den spillere som er soleklart mest populær hos det norske folk. På andreplass på listen finner vi Manchester Uniteds burvokter David de Gea.

Pogba og Sterling minst populære

Raheem Sterling (Manchester City) og Paul Pogba (Manchester United) er viktige brikker for henholdsvis Pep Guardiola og Mourinho, men det betyr ikke nødvendigvis at de er best likt.

Begge de to ender nemlig øverst på listen over spillere folk misliker mest i Premier League.

LITE LIKT: Opinions undersøkelse viser at Paul Pogba, sammen med Raheem Sterling, er mest mislikt av nordmenn.

Sterling kunne imidlertid juble over ligagull forrige sesong, og Guardiolas mannskap ser ikke noe svakere ut denne sesongen.

Den spanske manageren har forsterket laget med blant andre Riyad Mahrez før denne sesongen, og 34 prosent i undersøkelsen tror det blir mer jubel i den blå siden av Manchester denne sesongen.

