Norge taper ikke med Ajer på laget: - Ingen som ser på ham som en gutt lenger

Kristoffer Ajer (20) debuterte på landslaget med å slå Australia i sommer. Siden har Norge vunnet hver eneste kamp Celtic-spilleren har vært på banen.

SOFIA (Nettavisen): Norge har fem seire på rad, og Ajer har startet samtlige av dem som en av to norske midtstoppere.

Det kan være tilfeldig, men faktum er at Ajer har til gode å gjøre en dårlig landskamp på A-landslaget.

Søndag klokken 18.00 spiller han fra start når Norge får en tøff utfordring borte mot Bulgaria i Nations League. Norge stiller med det samme laget som slo Kypros 2-0 på Ullevaal Stadion på torsdag.

Slik er Norges lag mot Bulgaria:

Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Mohamed Elyounoussi, Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen – Joshua King, Bjørn Maars Johnsen.

Norge har ikke vunnet fem kamper på rad siden Åge Hareides mannskap vant seks på rad i 2004, og med seier mot bulgarerne vil Norge både tangere den 14 år gamle statistikken og gå alene til topps i Nations League-gruppen.

Ajer om Lagerbäck: - Fantastisk

Selv om Ajer får mye ros for prestasjonene sine for Norge, velger han på sin side å hylle landslagssjef Lars Lagerbäck for at ting endelig flyter for det norske herrelandslaget igjen.

20-åringen mener Lagerbäck har stor troverdighet når han prater.

- Det han har gjort med de andre lagene han er trent, er helt fantastisk. Vi spiller på en veldig strukturert og god måte med muligheter for å angripe offensivt også. Vi er inne i en fin bane nå, sier Ajer.

I Skottland har den tidligere Start- og Lillestrøm-spilleren for lengst spilt seg inn i Celtic-fansens hjerter.

«Big Ajer», som han blir kalt av supporterne, er for lengst blitt en vital del av Brendan Rodgers mannskap til tross for at han bare er 20 år.

- Beste komplimentet jeg kan gi

David Friel, sportsjournalist i The Scottish Sun, har latt seg imponere av utviklingen til nordmannen. Overfor Nettavisen beskriver Friel Ajer som et soleklart førstevalg for Celtic.

- Det er ingen som ser på ham som en gutt lenger og det er antakelig det beste komplementet jeg kan gi ham, sier Friel til Nettavisen.

- Han er moden og har full respekt blant spillerne, trenerne og fansen. Han er en bra type og man kan legge merke til hans økende påvirking på laget og forsvaret, forteller journalisten.

FUNNET TONEN: Landslagssjef Lars Lagerbäck har sluppet til Kristoffer Vassbakk Ajer på det norske fotballandslaget. Det har vært en ubetinget suksess.

- Hva slags planer tror du Celtic har for Ajer?

- Han er fortsatt veldig ung og jeg tror det beste for begge parter et at Kristoffer blir værende i noen år til og utvikler seg videre. Han kan bli en stor spiller for Celtic i årene som kommer og jeg synes også at det ville vært for tidlig for ham å dra til England akkurat nå, mener journalisten.

- Kan bli ordentlig god

En av dem som har lat seg imponere av 20-åringen er Rune Bratseth, en av Norges beste midtstoppere gjennom tidene.

- Ajer spiller stabilt og har alle forutsetninger til å bli ordentlig god med størrelsen sin, farten sin og hans blikk for spillet, sier Bratseth til Nettavisen.

Den tidligere landslagsstjernen gleder seg over å se at flere unge norske spillere nå har gått til klubber hvor de får spilletid og gode muligheter til å utvikle seg ytterligere.

- Det er så mange unge spillere som nå spiller på laget og ikke bare er i klubben. De spiller stadig en viktigere rolle. Det er litt gjenkjennbart i forhold til den store perioden på 90-tallet. Da var det mange som var ute, men de var ikke bare ute, de spilte også. Jeg begynner å kjenne igjen det, forklarer Bratseth.

TROR PÅ AJER: Rune Bratseth mener Norge har en stor stopper på gang.

Mange Celtic-supportere drar allerede paralleller til Liverpool-stjernen Virgil van Dijk. 27-årinen, som nå blir sett på som en av Premier Leagues aller beste forsvarsspillere, spilte i Celtic fra 2013 til 2015 før han ble solgt til Southampton.

Men Friel mener man bør være forsiktig i sammenligningen mellom den norske landslagsspilleren og Liverpool-profilen.

- Han har et voldsomt potensial og kan nå veldig langt, men det er for tidlig å sammenligne han med Van Dijk. Han var et engangstilfelle og uten tvil den beste forsvarsspilleren Celtic har hatt de siste 20 årene. Men Ajer er på vei i riktig retning og jeg tror at han kommer til å spille i en av de større ligaene i løpet av noen år, sier han.

- Fantastisk fornøyd

Selv stresser ikke Kristoffer Ajer med noe som helst, verken på eller utenfor banen. Han er veldig fornøyd med å være i en så stor klubb som Celtic.

- Der får jeg spille store oppgjør, spille mange kamper i året og lære av en fantastisk manager. Jeg er i en fantastisk klubb der jeg først og fremst får spille i en vanvittig stor klubb der man må spille under press hver eneste helg. Jeg lærer også på hver eneste trening med et veldig godt støtteapparat med masse rutine og ikke minst med en veldig kompetitiv gruppe. Det er absolutt veldig positivt å være der, sier Ajer til Nettavisen.

Nylig signerte han en ny fireårskontrakt med Celtic, og han ser for seg å bli lenge i den skotske storklubben.

- Jeg er fantastisk fornøyd med å være der. Når man går ut på Celtic Park foran 60.000 mennesker, så er det noe av det største man kan oppleve i fotballen. Det å spille der er helt fantastisk, sier han.

Søndag klokken 18.00 kan Ajer og Norge sørge for den sjette strake seieren under Lagerbäck. Norge møter Bulgaria i Sofia i kamp nummer to i Nations League.

Mest sett siste uken