Norges nyeste Premier League-proff forteller om drømmeovergangen

John Kitolano (18) har hatt en uke utenom det vanlige.

- Jeg var nettopp ferdig på trening da jeg fikk melding fra Atta (Aneke, journ.anm): «Vi drar klokken seks i dag», stod det. Jeg måtte bare forte meg, pakke alle de tingene jeg hadde, og dra, forteller John Kitolano (18) til Nettavisen.

Torsdag denne uken, på overgangsvinduets siste dag, ble det bekreftet at den norske venstrebacken John Kitolano er klar for Wolverhampton. 18-åringen har spilt for Odd denne sesongen, og skiensgutten har endelig fått gjennomført sin drømmeovergang til Premier League.

Nå forteller han villig om den hendelsesrike siste uken.

Interesse i januar

La oss spole tiden tilbake et halvt år. I januar la nemlig Wolverhampton inn et bud på den da relativt ukjente backen. Odd var ikke lystne på å selge, og Kitolano tenkte at han heller fikk bli værende i Odd.

- Odd ville forlenge med meg. Så da la jeg den overgangen litt på is, og tenkte at jeg skulle bli i Odd, sier 18-åringen.

Alt gikk likevel ikke etter planen, og unggutten ble aldri enig med Odd om en ny kontrakt. Fra Odds side har det blitt hevdet at Kitolano og hans agent, Atta Aneke, hadde for høye lønnskrav, mens Kitolano selv synes ting tok for lang tid fra skiensklubbens side.

REPRESENTERT: John Kitolamno er representert av Atta Aneke.

- Det tok en god stund før Odd kom tilbake på banen med ny kontrakt. Forhandlingene tok også lang tid, også kom i stedet Wolverhampton tilbake på banen igjen med et mye bedre bud nå i sommer.

Venstrebacken ønsker ikke å legge seg opp i diskusjonen som har oppstått mellom Dag-Eilev Fagermo og Atta Aneke i media de siste dagene, men sier at han fremdeles har en god tone med Odd.

- Jeg holder meg unna den diskusjonen. Jeg er takknemlig for årene i Odd, og Fagermo ønsket meg også lykke til da avtalen var i orden. Jeg fikk i tillegg beskjed om at jeg var hjertelig velkommen tilbake en gang, så det er ikke noe vondt der.

Sjekket forholdene tidligere i sommer

Kitolano, som var inne i det siste året av sin kontrakt med Odd, hadde lov til å snakke med andre klubber i sommer. Derfor valgte han å dra over til England for å sjekke ut forholdene i Wolverhampton allerede i ferien for en måneds tid siden.

- Jeg dro ned til Wolverhampton for å sjekke forholdene. Da møtte jeg også sportsdirektøren. Jeg kunne jo snakke med hvilke klubber jeg ville, så jeg tenkte at: Det er ikke noe galt å dra ned bare for å se hvilken plan de har for meg. Det er bedre å faktisk se det, enn å bare høre det på telefon, mener unggutten.

18-åringen ble imponert av det han fikk se og høre, og han ønsker derfor at en overgang ble satt i stand. Det var bare en utfordring: Klubbene slet med å bli enige om pris.

- Jeg ventet på at klubbene skulle bli enige. Overgangsvinduet stengte på torsdag, og de snakket fremdeles sammen da det var tirsdag.

Den avgjørende meldingen

Så kom endelig beskjeden han ventet på. Etter en treningsøkt på formiddagen tikket det inn en melding fra agent Aneke: «Vi drar klokken seks i dag».

De to tok fly til England tirsdag kveld, og møtte Wolverhampton på onsdag. Da ble det gjennomført medisinsk test, og kontrakten ble underskrevet. Offentliggjøringen kom likevel ikke før på torsdag.

- Det var hast og stress, og samtidig mye venting. Men det gikk bra til slutt. Det her er en drøm som er gått i oppfyllelse, det er det, sier en lettet Kitolano til Nettavisen.

Har lagt en plan

Nå er den unge fotballspilleren klar for å vise seg fram for sin nye klubb. Han har fått et svært godt inntrykk av sin nye klubb, og forteller om detaljerte framtidsplaner, både dersom han lykkes fra første spark, men også dersom det skulle gå litt tråere.

- De viser at de har skikkelig troa på meg. De har lyst på meg og ønsker å satse på meg. I tillegg har klubben laget en plan for både gode og dårlige utfall her. Jeg følte at det var riktig å signere for Wolverhampton, og jeg tror jeg kan utvikle meg videre her.

- Men dere håper at det går bra?

- Ja, ja – det er planen. Jeg er ikke der for å slappe av, forsikrer 18-åringen.

I Wolverhampton skal Kitolano først bli skadefri, før han begynner å trene med lagets U 23-lag. Deretter håper både klubben og spilleren at han raskt kan bli tatt opp i A-laget, og få trent sammen med klubbens aller største stjerner.

Har hilst på spillerne

«Ulvene» har hentet inn flere storsigneringer denne sommeren, og i laget finner man blant annet de portugisiske landslagsspillerne Rui Patricio, João Moutinho og Ruben Neves.

Den norske venstrebacken har allerede rukket å hilse på flere av sine nye lagkamerater, og selv om han synes det er kult å få spille med spillere han har sett på TV, har han beina godt plantet på jorda.

- Jeg blir ikke helt satt ut, det blir jeg ikke. Vi møter A-lagsspillerne i gangene hele tiden. U 23 og A-laget er veldig «close», så vi er på en måte ett lag sammen. De har tatt meg godt imot.

Lørdag kveld serieåpner Wolverhampton mot Everton. Der vil ikke Kitolano spille noen rolle, men han har en drøm om at han en gang skal få muligheten til å entre gressmatta foran Premier League-publikummet.

- Det er en drøm – alle ønsker å spille i utlandet. Så fort planen er god og følelsen er god, så er det ikke vits å si nei heller. Man må ta sjansen og bare hoppe i det. Sånne sjanser kommer ikke hver dag, avslutter 18-åringen.

