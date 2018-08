Ny Richarlison-scoring da Everton slo Southampton

Everton-fansen hyller spilleren som kostet «for mye».

EVERTON - SOUTHAMPTON 2-1:

- Med tanke på situasjonen med Watford så måtte vi betale litt for mye. Jeg tror markedsverdien hans er litt mindre, sa Everton-direktør Marcel Brands tidligere denne uka, om kjøpet av brasilianske Richarlison fra Watford for drøyt 40 millioner pund.

Den tidligere Premier League-profilen Paul Merson var en av de som kritiserte kjøpet av Richarlison, og mente at summen for brasilianeren var det som «ødela» sommervinduet - fordi prisen var kunstig høy.

Vel, 21-åringen kan vise seg å være et av Evertons desidert beste kjøp de siste årene, i hvert fall om man skal bedømme starten på karrieren i den blå trøya.

Sist helg scoret han begge målene da Everton spilte 2-2 i sesongpremieren mot Wolverhampton.

Og på lørdag slo han til med sin tredje scoring på sin tredje avslutning for Everton-laget, da Southampton ble slått 2-1 hjemme på Goodison Park.

Dermed er det ingen tvil om at fansen i den blå delen av Everton mener at hver eneste pund som Everton betalte for brasilianeren er vel brukte penger.

«Richarlison. Har noen Everton-spillere blitt en slik umiddelbar kulthelt siden Duncan Ferguson? Han får meg til kjenne på følelser som jeg ikke helt forstår: Håp. Lykke. Trygghet», skriver en supporter på Twitter.

Herlig frisparkvariant

Lørdag var det imidlertid et frisparktrekk av de sjeldne som satte følelsene først i kok for Everton-fansen.

For etter et kvarters spill fikk vertene frispark i god posisjon. De fleste ventet seg et skudd, men Leighton Baines sendte en hard pasning inn til Morgan Schneiderlin, som på sin side spilte ballen på førstetouch videre til Theo Walcott.

Den tidligere Arsenal-spilleren gjorde ingen feil alene med keeper, og sendte vertene i føringen med en kontant avslutning.

Skade og scoring

Kvarteret senere var det Richarlisons tur til å skinne på ny.

Målscorer Walcott fikk ballen ute til høyre, og hadde god nok tid til å stille inn siktet på sin brasilianske medspiller. Richarlison, som bare minutter tidligere var blitt liggende nede med et tilsynelatende vondt kne, var frisk som en fisk og fikk til et skikkelig hodestøt fra kort hold.

Ballen gikk inn i nærmeste hjørne, Everton ledet 2-0, og Goodison Park kokte.

Richarlison. Has an Everton player become such an instant cult hero since Duncan Ferguson? He makes me feel emotions that I don't quite understand: Hope. Happiness. Confidence. — roger bennett (@rogbennett) August 18, 2018

Richarlison: no goals from his last 53 shots for Watford. Three from his first three for Everton. — Richard Jolly (@RichJolly) August 18, 2018

Richarlison is the first Everton player to score in his first two games for the club since Brian McBride in 2003 — paul joyce (@_pauljoyce) August 18, 2018

Richarlison can shag my wife too — MarcoSilvaCanShagMyWife (@FinKitch) August 18, 2018

Ings' første

Mellom Evertons to scoringer hadde Danny Ings fått et gigantmulighet til å score sitt første mål for Southampton, da landslagskeeper Jordan Pickford ga en svak retur som havnet rett i beina på den tidligere Liverpool-spilleren, men sisteskansen rettet opp egen feil med en feberredning som vippet ballen i tverrliggeren og ut.

Men før ti minutter var spilt av andre omgang, hadde Ings fått sin scoring for Southampton.

Den kom da James Ward-Prowse slo inn mot første stolpe, og Mario Lemina stusser inn foran mål. Der hadde Ings sneket seg fri fra markeringen, og fra fem meter satte 26-åringen ballen i mål.

Annullert scoring

Utover i omgangen viste målscorerne Richarlison og Theo Walcott seg stadig frem, og midtveis i andre omgang satte Walcott ballen i mål etter å ha fått pasningen fra Richarlison, men dommer Lee Mason valgte å blåse offside på brasilianeren i trekket før.

Everton-spillerne protesterte ikke nevneverdig, og minuttet etterpå forsøkte i stedet Walcott seg på nytt, men avslutningen forsvant like til side for mål.

Det spilte ingen stor rolle for vertene, som dro i land 2-1-seieren uten for mange trusler fra gjestenes side.

Everton har dermed fire poeng på sine to første kamper, mens Southampton på sin side kun har ett poeng etter en skuffende sesongstart.

