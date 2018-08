Nyland klar for Aston Villa

Ørjan Håskjold Nyland (27) har signert for den engelske klubben Aston Villa.

Den norske landslagskeeperen forlater tyske Ingolstadt og skal nå prøve lykken i engelske Championship for Birmingham-klubben Aston Villa.

Den engelske klubben bekrefter overgangen på egen nettside tirsdag kveld.

Nordmannen har signert en treårsavtale med sin nye klubb og forteller at han ser frem til å spille for Aston Villa.

- Alt har gått veldig fort og jeg er veldig glad for at jeg står her og kan kalle meg selv for en Aston Villa-spiller, sier Nyland i en uttalelse på klubbens nettside.

Fornøyd Grodås

Keepertrener på det norske A-landslaget, Frode Grodås, forteller til Nettavisen at han har vært i kontakt med Nyland om overgangen via tekstmelding.

Grodås er meget positiv til Nylands klubbvalg.

- Det er jeg helt sikker på at kommer til å bli kjempebra, sier Grodås til Nettavisen.

HAR VÆRT I KONTAKT: Frode Grodås forteller at han kjente til at Ørjan Håskjold Nyland var på vei til Aston Villa.

Grodås forteller at han kjenner Aston Villas keepertrener og vet at han har fulgt Nyland i lang tid.

- Han vet hvilken spiller han får, forteller Grodås som føler seg trygg på at Nyland er hentet inn som lagets førstekeeper.

Grodås tror engelsk fotball vil passe Nyland bra.

- Det blir masse kamper, veldig mye trykk og kanskje litt mer intenst. Det blir nok litt tettere inne i boksen enn hva han er vant med fra Tyskland, men det takler Ørjan fint. Han er fysisk sterk, forklarer Grodås som også har vært proff i England.

Nyland trekker frem Carew



Nyland forteller selv at han ser frem til å spille foran sine nye supportere.

- Jeg har hørt at de er ganske fantastiske. Jeg ser frem til å oppleve deres støtte, sier nordmannen.

Aston Villa kjempet lenge om opprykk til Premier League forrige sesong, men lykkes ikke å returnere til øverste nivå i England. Nyland er imidlertid tydelig på hva som er målet når han nå blir en del av laget.

- Denne klubben hører til Premier League og jeg er lysten på å spille en rolle for å få oss tilbake dit, forteller Nyland.

John Carew er den forrige nordmannen som spilte for Birmingham-klubben og Nyland trekker frem den tidligere norske landslagsspissen.

- Aston Villa er en stor klubb i Norge, spesielt da John Carew var i klubben. Det var derfor jeg så mange kamper i oppveksten, forteller Nyland.

Aston Villa fikk for øvrig en drømmestart på sesongen med 3-1-seier over Markhus Henriksen og Hull mandag kveld.

