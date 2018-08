Onsdagens Premier League-rykter

Manchester United kan gå mot en spennende slutt på overgangsvinduet.

Ifølge Daily Mail skal Paul Pogba (25) ha fortalt lagkameratene på Old Trafford at han ønsker å forlate Manchester United til fordel for Barcelona.

Manchester United skal ha gått glipp av muligheten til å signere Jerome Boateng (29). Ifølge Bild skal midtstopperen personlig ha ringt Mourinho og uttrykt at han var fornøyd med interessen, men at han ikke kommer til Manchester.

Manchester United kan likevel få tak i en stopper i løpet av vinduet. Kroatiske Filip Benkovic (21) og Caglar Soyuncu (22) nærmer seg ifølge Mirror begge Leicester med stormskritt, og dermed kan Harry Maguire (25) fort være aktuell for salg.

Athletic Bilbaos målvakt Kepa nærmer seg Chelsea i en avtale verdt 715 millioner kroner. Avtalen vil gjøre 23-åringen til verdens dyreste målvakt, og vil sannsynligvis få Real Madrid - som ifølge Guardian nesten signerte samme mann for 179 millioner kroner i sommer - til å angre.

Samme mann vil ifølge AS reise til London for å fullføre overgangen til Chelsea, hvor han vil få en solid lønnsøkning. Kepa tjener til daglig 35,8 millioner i året i Athletic Bilbao.

I Chelsea vil Kepa erstatte Thibaut Courtois. Belgieren har ikke møtt opp til de to siste treningene, og skal føle seg trygg på at en overgang til Real Madrid vil bli finalisert i løpet av de neste dagene. Den spanske hovedstadsklubben skal ifølge Daily Telegraph være forberedt på å sende Mateo Kovacic på lån til London som en del av avtalen.

Courtois kan ifølge Daily Mail vente seg en bot på to millioner kroner for å ikke ha møtt opp på trening.

Tottenham skal ifølge Telegraph ha lagt inn et bud på 250 millioner kroner for den 22 år gamle Aston Villa-midtbanespilleren Jack Grealish. Ifølge avisen venter Mauricio Pochettino fortsatt på svar angående 22-åringen.

Ifølge Mirror skal Everton føle seg trygge på å signere den 23 år gamle midtstopperen Kurt Zouma på lån fra Chelsea.

Watford skal ha lagt inn et bud på 100 millioner kroner i et forsøk på å signere Southamptons 23 år gamle midtbanespiller James Ward-Prowse, ifølge The Sun.

West Ham skal ifølge 90min forsøke å signere Maxime Gonalons (29) fra Roma i en avtale verdt 89 millioner kroner. Everton og Crystal Palace skal også være interesserte i franskmannen.

West Ham skal også være interesserte i Arsenals 29 år gamle spanske angrepsspiller Lucas Perez ifølge London Evening Standard. Klubben skal ønske å fullføre en avtale verdt 50 millioner kroner i løpet av de neste 24 timene.

Både Crystal Palace og Fulham skal være interesserte i Swansea Citys ghanesiske angrepsspiller Jordan Ayew. 26-åringen skal ifølge Mirror nekte å trene med klubben som nå spiller i Championship.

Newcastle United planlegger ifølge Chronicle å gi slipp på Achraf Lazaar (26) og Henri Saivet (27).

Englands landslagsmålvakt Jack Butland kan bli tvunget til å bli i Stoke City. Å finne en erstatter for 25-åringen vil bli vanskelig så sent i overgangsvinduet, skal Gary Rowett ha fortalt Sentinel.

Mest sett siste uken