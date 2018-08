Overraskende påstander om United-toppene: - Forholdet har aldri vært bedre

Ryktene om forholdet mellom Manchester United-manager Jose Mourinho og klubbdirektør Ed Woodward fortsetter.

Det har vært mange spekulasjoner om samarbeidet mellom Manchester United-manager Mourinho og klubbdirektør Woodward de siste ukene.

Ut ifra spekulasjoner i en rekke engelske medier virker forholdet å være heller dårlig, men fredag gir The Guardian et nytt og noe overraskende bilde av situasjonen mellom partene.

Avisen hevder nemlig at kilder som står klubbdirektøren nær påstår at forholdet mellom Mourinho og Woodward er sterkere enn noen gang.

Kildene trekker frem Mourinhos tekstmeldinger til klubbdirektøren som et eksempel på hvordan tonen er mellom de to. Portugiseren skal nemlig ha avsluttet meldingene med hilsninger til Woodwards tre år gamle tvillinger. Kildene mener også at tapene mot Brighton og Tottenham ikke har påvirket deres forhold og at Mourinho ikke er i noen umiddelbar fare for å miste jobben.

Manchester United har også vært tydelige på gjennom klubbens egne kanaler at manageren har spillernes støtte.

Voldsomt press



Likevel har ikke klubben klart å unngå mye negativ omtale de siste ukene.

For Mourinho er under et voldsomt press etter en turbulent start på sesongen.

Laget har fått deres dårligste start på en ligasesong på 26 år med to tap på de tre første kampene. I tillegg har det blitt spekulert i at enkelte stjernespillere ønsker seg bort fra klubben, samtidig som Mourinho har utrykket misnøye om manglende spillerkjøp denne sommeren.

Og selv om kilder nå hevder det motsatte, så har det også vært mange spekulasjoner om at forholdet mellom Mourinho og klubbdirektør Woodward heller ikke skal være bra. Nylig meldte franske RMC at de to United-toppene blant annet skal være i strid om Anthony Martial.

Avhengig av seier mot Burnley

Etter 0-3-tapet mot Tottenham har også enkelte engelske medier hevdet at Mourinho fort kan være avhengig av at United vinner søndagens kamp mot Burnley for å beholde managerjobben i klubben.

Til tross for en dårlig start på sesongen så er Mourinhos menn favoritter i det kommende møtet mot Burnley som også opplever en vanskelig start på sesongen. Sean Dyches lag imponerte stort forrige sesong, men har kun tatt ett poeng i Premier League så langt denne sesongen.

Oppgjøret mellom Burnley og Manchester United spilles søndag klokken 17.00.

Mest sett siste uken