Özil i praktslag da Arsenal snudde til seier mot Leicester

Leicester ble snytt for et klokkeklart straffespark før pause mot Arsenal, og etter hvilen ble en brennhet Mesut Özil for mye å håndtere for Vardy & co.

ARSENAL - LEICESTER 3-1:



Arsenal-laget slet lenge stort før pause, og burde fått et straffespark imot etter 18 minutter da en ball ble slått inn i feltet.

Rob Holding gikk i duellen, og gikk opp med armen over hodet. Kula traff midtstopperen på hånden i en real volleyballblokk, men dommer Chris Kavanagh unnlot å blåse straffespark til tross for at han sto glimrende plassert.

Det fikk BBC-ekspert Chris Sutton til å reagere.

- Det er rett og slett sjokkerende. Rob Holding slo ballen med hånden. Dommeren har mye å svare for seg. Han er ganske ung, men man er nødt til å håndtere store kamper, sa Sutton.

Også Leicester-manager Claude Puel raste etter kampen.

- Jeg mener det var straffe. Vi så det fra benken og alle tilskuerne så det fra tribunen. Det er ikke mulig å blåse for noe annet enn et straffespark, og det skulle også vært et gult kort og en utvisning, sa manageren, vel vitende om Holding nettopp hadde fått et gult kort.

Bellerins revansj

Leicester ga seg imidlertid ikke, og laget kjørte kampen før pause. Til slutt kom lederscoringen da et innlegg fra Ben Chilwell gikk via Hector Bellerin og i mål.

Arsenals spanske back skulle imidlertid få sin revansj, og en magisk annenomgang av London-laget sørget for en til slutt komfortabel 3-1-seier.

- Det var en vanskelig kamp og de satte oss i trøbbel, men vi reiste oss i den andre omgangen da vi fant rommene og det begynte å flyte, sa Bellerin ifølge BBC og trakk frem spillere som Özil, Alexandre Lacazette og tomålsscorer Pierre-Emerick Aubameyng.

Det var imidlertid gjestene som kjørte kampen de første 45 minuttene.

I tillegg til straffesituasjonen, hadde både Harry Maguire og Kelechi Iheanacho store muligheter før Bellerins selvmål ga laget ledelsen etter 31 minutter.

Arsenal slo imidlertid tilbake på et svært viktig tidspunkt da Mesut Özil, kaptein for anledningen, avsluttet et mønsterangrep med å bredside inn 1-1-scoringen på overtid av den første omgangen.

Scoringen virket å gi en ny giv i Arsenal-laget, for etter pause fremsto laget slik Unai Emery ønsker.

London-klubben vasket fram det ene klasseangrepet etter det andre, og etter 63 minutter var kampen snudd.

Özil-magi

Özil var arkitekten bak det hele da han fant Bellerin med en nydelig gjennombruddspasning. Spanjolen slo ballen flatt inn foran mål hvor innbytter Pierre-Emerick Aubameyang ventet, og spissen hadde få problemer med å sette inn 2-1.

HERJET: Mesut Özil (i midten) storspilte da Arsenal slo Leicester 3-1.

Kun seks minutter senere var Arsenals ofte utskjelte tysker i begivenhetenes sentrum igjen.

30-åringen kombinerte nydelig med Alexandre Lacazette før han fikk ballen alene inne i feltet. Der fant han Aubameyang på tvers, og 29-åringen noterte seg for sin andre scoring på få minutter.

Resultatet gjør at Arsenal ligger på fjerdeplass, kun to poeng bak serieleder Manchester City.

Leicester ligger på 11.-plass med 12 poeng.

