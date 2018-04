Pardew ferdig i West Bromwich

Alan Pardew (56) er ferdig som West Brom-manager.

Mandag ettermiddag opplyser Premier League-klubben at de er enige med Pardew om å avslutte samarbeidet. Også assistenttrener John Carver forlater WBA.

- Klubben ønsker å takke Alan og John for deres innsats og ønsker dem lykke til i fremtiden, skriver klubben i en uttalelse.

Klubben opplyser om at førstelagstrener Darren Moore tar over ansvaret for laget inntil videre.

