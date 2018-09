Paul Ince: - Hadde Ferguson vært her, ville Pogba vært ferdig

Tidligere Manchester United-spiller Paul Ince mener Sir Alex Ferguson ikke ville funnet seg i Paul Pogbas oppførsel.

Paul Ince, som vant to seriemesterskap med Sir Alex Ferguson som manager på 90-tallet, mener hans tidligere sjef hadde satt ned foten mot Paul Pogba.

Konflikten mellom Pogba og nåværende manager José Mourinho har den siste tiden utviklet seg til et mediesirkus i England.

- Ferguson hadde kastet ham

Ince liker ikke det som nå skjer i gamleklubben.

- Hadde dette skjedd under Sir Alex, hadde han sagt én ting: "Han skal ut, få han vekk". Det er ingen mulighet for at han hadde tillat at laget hadde blitt en vits på grunn av Paul Pogbas oppførsel, sier Ince til Paddy Power.

OPPGITT: Paul Ince er oppgitt over Paul Pogbas oppførsel.

50-åringen tror likevel at en Paul Pogba-exit er uunngåelig, selv om Ferguson ikke er der til å dytte ham ut døra denne gangen.

- Jeg tror skjebnen hans er fastslått, og han drar i januar. Det er snakk om at Mourinho går før ham, men jeg hadd vært sjokkert hvis Ed Woodard tillot at det skjedde. Hvis du gjør det, tillater du at en spiller blir større enn manageren og resten av laget. Det er på tide at Woodward står fram og backer José, sier Ince.

- Jeg tålte heller ikke Fergie

Den tidligere midtbanekrigeren mener Pogba har skapt mer uro enn han han har bidratt til positive endringer etter United returen.

- Alle trenger ikke være bestevenner. Tro meg, ikke alle kom overens med Sir Alex Ferguson. Det var stadier i karrieren min der jeg ikke tålte Fergie. Jeg likte ham ikke og ville ikke snakke med ham - det er en del av det å ha en sjef og å være spiller, mener Ince.

- Alle spillerne kommer ikke til å like manageren hele tiden. Det handler ikke om man liker hverandre eller ikke. Det handler om at du er en del av et lag og du må legge det andre til siden og vinne kamper.

Neste mulighet til å slå tilbake og vise at laget står samlet til tross for den siste tidens konflikt, kommer førstkommende lørdag klokken 13.30 mot West Ham.

