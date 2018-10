Paul Ince fyrer løs mot United-stjernene: - Noen ønsker at United taper så Mourinho kan få sparken

Den tidligere midtbanespilleren er nådeløs i sin kritikk av oppførselen til noen av Manchester United-spillerne.

Kritikken rundt Manchester United, og spesielt trener José Mourinho har haglet om dagen. United har til gode å imponere denne sesongen, og det skal være dårlig stemning blant treneren og flere av spillerne.

Blant annet Paul Pogba skal ha et eget betent forhold til sin trener, mens også spillere som Alexis Sánchez og Antonio Valencia skal ha vist sin misnøye rundt den portugisiske treneren.

OPPGITT: Paul Ince er oppgitt over Manchester United-spillerne.

Tidligere United-stjerne Paul Ince er en av de som mener at det kanskje er på tide at spillerne tar selvkritikk, og fyrer løs rundt det han mener er opplagt spill for å få treneren sparket:

- Noen spillere ønsker å se Manchester United tap, slik at det legger press på at Mourinho må sparkes. Det er flere ganger der du ser en trener komme inn i et lag, og så er plutselig alle sammen motiverte. Man må sette spørsmålstegn ved spillernes oppførsel, sier Ince til Paddy Power, som siden har blitt plukket opp av blant andre Daily Mail.

- Vanvittig



Ince spilte i Manchester United mellom 1989 og 1995 før han tok turen videre til Inter, Liverpool og Middlesbrough, blant annet. Han var med å vinne Premier League to ganger under Sir Alex Ferguson.

Han mener at det han ser fra flere spillere nå er en manglende vilje til å ville bidra for klubben:

- Det er ganske vanvittig for meg at Manchester United-spillerne selv velger når de ønsker å gi en innsats for klubben. Alle spillere ikledd drakta burde gi en innsats og vise vilje, selv om resultatene uteblir, sier Ince.

- Det ser ut som de ikke bryr seg, og at de ikke er interessert i å spille for Mourinho lenger. Da jeg spilte for klubben så jeg på det som en ære, og selv om jeg ikke alltid spilte godt, så kan ingen ta meg på å ikke gitt mitt beste. Det som skuffer meg er at disse spillerne synes det er greit at Mourinho får all skylda, sier Ince.

Tidligere har mannen med 53 landskamper for England uttrykt sin misnøye rundt Paul Pogba, og bedt Uniteds franske stjernespillere om å bli mer voksen i sin rolle i laget.

- Ta et valg!



Han er en av få tidligere United-spillere som har valgt å ta Mourinho i forsvar. Paul Scholes og Rio Ferdinand var begge klare på at klubben måtte ta et valg rundt fremtiden til Mourinho.

Scholes fulgte så opp med å hevde at Mourinhos oppførsel var pinlig for klubben, og at han trodde portugiseren skulle få sparken etter 1-3-tapet for West Ham sist helg.

Det er flere trener som har blitt nevnt som kandidater, og det heteste navnet har vært Zinedine Zidane. Den franske legenden har stått uten jobb siden han valgte å trekke seg fra jobben som Real Madrid-trener etter sist sesong.

Manchester United maktet kun et 0-0-resultat hjemme mot Valencia i Champions League tidligere denne uken. Til tross for kritikk og dårlige resultater, så skal Glazer-familien, som eier United, stå bak sin portugisiske trener.

I Premier League finner vi Manchester United helt nede på 10. plass. De har tre seire, tre tap og én uavgjort på de første syv kampene av årets ligaspill.

