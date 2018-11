Paul Ince tror United lar Pogba forlate klubben

- Jeg tror ikke vi kan klandre ham for det faktum at han blir kvalt av José Mourinho, sier tidligere Manchester United-spiller og Pogba-kritiker Paul Ince.

Overgangsryktene rundt Paul Pogba vil ingen ende ta, og ifølge italienske Tuttosport jobber agent Mino Raiola nå med å ta franskmannen tilbake til Juventus.

Pogba har ikke funnet seg til rette etter overgangen fra Juventus til Manchester United, og forholdet til José Mourinho har flere ganger blitt satt på prøve.

- Søker oppmerksomhet



Tidligere Manchester United-spiller Paul Ince er ikke overrasket over ryktene om at Pogba nå ønsker seg bort fra United.

- Han sa nylig at han er tilfreds i Manchester United, men jeg tror ikke på det. Klubben må tenke nøye gjennom om de vil la ham gå, men oppførselen hans det siste året gjør den avgjørelsen enklere, sier Ince ifølge PaddyPower.

Ince tror en overgang er noe som kan passe begge parter.

- Hvis vi skal være ærlige, har han aldri funnet seg til rette etter at han returnerte. Han har vært ustabil i prestasjonene, fra verdensklasse til helt middelmådig. Det vil alltid være overgangsrykter rundt ham når han spiller og oppfører seg slik.

- Så lenge han er i United, vil det alltid være trøbbel og snakk. Personligheten hans bygger opp under rykter, som da han poserte på et bilde med Messi nylig. Han er en oppmerksomhetssøker, og han vil at folk skal snakke om ham.

Ince ser klare likhetstrekk mellom Pogba og en annen tidligere Manchester United-spiller med stor personlighet, nemlig Eric Cantona.

- Det var alltid noe som skjedde rundt Eric, men han var for god til å kvitte seg med. Man brydde seg ikke om støyen rundt ham. Spiller Pogba også på sitt toppnivå, vil ingen bry seg om dramaet som følger med ham.

- Kveles av Mourinho

51-åringen mener også at Mourinho på ingen måte bidrar til å gjøre franskmannen bedre i Manchester United.

- Vi vet at han er en fantastisk spiller, og vi så det i Juventus, og jeg tror ikke vi kan klandre ham for det faktum at han blir kvalt av José Mourinho.

- Det er tydelig at når han får litt frihet til å spille som han vil, er han verdensklasse. Men han holdes tilbake i United og ofte brukes han feil. Han er del av den konstante negativiteten som kommer fra Old Trafford for tiden, sier Ince.

TROR PÅ OVERGANG: Paul Ince blir ikke overrasket om Manchester United lar Paul Pogba gå.

- Sett bort fra noen brukbare resultater i det siste, har det stort sett handlet om rykter, overgangssladder og bare konstant fiendtlighet. Jeg blir ikke overrasket hvis United lar ham gå dersom prisen er den rette.

Etter 12 serierunder ligger Manchester United på åttendeplass i Premier League. Førstkommende lørdag er Crystal Palace mostander på Old Trafford.

