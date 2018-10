Paul Scholes fyrer løs mot Manchester United: - Selv Lionel Messi hadde slitt i det laget

Den tidligere Manchester United-spilleren mener José Mourinho, samt flere av hans stjerner, må forbedre seg.

Denne sesongen har overhode ikke gått rett vei for José Mourinho og Manchester United. Alt fra dårlige resultater til intriger innad spillertroppen har gjort at fokuset ikke har vært på det sportslig denne sesongen.

Mourinhos krangel med Paul Pogba og Alexis Sánchez har vært dokumentert, mens det også har blitt hevdet at Mourinho selv skal ha vært veldig nære ved å få fyken.

Seieren over Newcastle før landslagspausen kan uansett ha sett ut til å gi portugiseren en ny sjanse. Blant hans største kritikere er Paul Scholes, som tidligere har bedt United-styret om å ta et valg rundt den portugisiske treneren.

- Messi hadde slitt



I et lengre intervju med ESPN forteller United-legenden at han fortsatt ikke liker det han ser fra hans tidligere arbeidsgiver.

- Det ser ut som enhver spiller som kommer inn i det laget der sliter. Jeg føler at vi kunne signert Lionel Messi nå, og selv han hadde slitt i dette laget, sier Scholes til mediegiganten.

KRITISK: Paul Scholes er ikke imponert av Jose Mourinho denne sesongen.

- Jeg hater å gå tilbake til «da jeg spilte, så gjorde vi det sånn og sånn», men jeg ser på dagens spillere, og det er ikke en mangel på kvalitet i den troppen der. Jeg mener de mangler et par virkelige klassespillere som de andre storlagene har, en spiller som kan koble sammen angrepsspillet og en som kan kontrollere på midtbanen.

Og den som får mye av skylda er trener José Mourinho.

- Når du ser på West Ham-kampen (Man United tapte 1-3), så er det det største tegnet å at spillerne ikke vil spille for ham. Jeg ville ikke ha sparket ham. Jeg håper han viser hvorfor han er en så fantastisk trener, fordi dette er hans største test som fotballspiller, sier Scholes.

- Jeg elsket intervjuene hans før, og arrogansen. Jeg mente han var briljant, men den José er forsvunnet. Nå bare sutrer han, og det er frustrerende. Han klager på spillere og det han ikke har, men se på det han faktisk har. Han sier han er den beste treneren, nå må han bevise det.

Det er ikke bare Mourinho som får gjennomgå av Scholes. Navnebror Pogba har heller ikke imponert mannen som vant både Premier League og Champions League ved flere anledninger i United-drakta.

- Han var aldri en United-spiller



En annen United-legende, som finuerlig nok også deler fornavn med de to, er Paul Ince. Han uttalte den gang at den franske midtbanestjernen må bli mer moden. Scholes mener Pogba må vise seg frem oftere på banen:

- Han gjør noen helt fantastiske ting på banen, i form av en dribling eller en nydelig pasning. Så, fem minutter senere, så ser det ut som han har skrudd av hjernen sin. Som om det kun handler om ham og at han skal vise hvor god han er, sier Scholes.

Også Romelu Lukaku får høre det fra Scholes:

- Jeg er usikker på om du kan vinne ligaen med en spiss som ham. Jeg synes ikke han er god nok utenfor boksen. Han er ut som han mangler selvtillit. Jeg tror ikke han forstår hvor god han kan være, men han trenger hjelp fordi hvem andre er det som kan spille spiss for United nå, spør Scholes retorisk.

HAR SLITT: Alexis Sánchez har ikke fått det til å stemme i Manchester United-trøya.

Svaret er ikke Alexis Sánchez, dersom du spør midtbaneeleganten. Han mener nemlig at problemet til Sánchez er at han kan virke i overkant selvsentrert:

- Jeg kjenner kvalitetene hans og han har vært god, men jeg synes aldri han var en United-spiller. Jeg synes han virker egoistisk, en som spiller for seg selv noen gang. Jeg synes ikke han var den spilleren vi trengte. Hvordan skal vi få solgt ham når han tjener så mye som han gjør? Det virket som de kjøpte han for å stoppe City fra å gjøre det.

Og det er nettopp lag som City og Liverpool som Scholes nå frykter. Liverpool har ikke vunnet en eneste ligatittel siden 1990. Nå frykter Scholes at hans klubb fort kan ende opp med samme skjebne.

- Jeg føler at folkene i City og Liverpool ler av oss slik vi lo av dem for mange år siden. Men hvis du titter på andre siden av byen, så har de gjort alt rett. De har verdens beste trener, de har hentet inn mennesker som er ansvarlige for å hente de beste spillerne, de har en plan for hvordan de spiller hver uke, sier Scholes.

- Om Mourinho har en plan for fremtiden, det vet jeg ikke. Formen er dårlig og United har gått opp i liminga, tordner en av Sir Alex Ferguson mest trofaste spillere.

Manchester United ligger helt nede på 8. plass etter de første åtte kampene spilt av årets sesong i Premier League. Det er hele syv poeng opp til Manchester City, Chelsea og Liverpool på toppen av tabellen.

