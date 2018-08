Paul Scholes slakter Paul Pogbas uttalelser etter United-fiasko

Manchester United-legenden Paul Scholes reagerer kraftig på at Paul Pogba mente laget sitt «manglet sult» etter å ha tapt 2-3 mot Brighton.

Etter å ha blitt til tyder ydmyket av Brighton på Amex Stadium var den nybakte VM-vinneren Pogba raskt ute med å ta på seg skylden for lagets puslete innsats mot «måkene».

- Holdningen min var ikke god nok, innrømmet franskmannen til Sky Sports ifølge Daily Mirror, før han var kjapp med å legge til:

- Det er nødt til å bli en lekse for oss. De hadde mer sult enn oss, sa Pogba.

Uttalelsene får tidligere United-spiller Scholes til å frese.

- Jeg håper virkelig meningen forsvant i oversettelsen. Det kan ikke forsvares å komme med en sånn kommentar, ikke i det hele tatt, sier den legendariske midtbanespilleren til Sky Sports.

Les også: Ekspertene og United-spillerne samkjørte: - Definitivt ikke godt nok

Mener Pogba bør holde det for seg selv

Rødtoppen, som fikk hele 466 kamper for Manchester-klubben, mener Pogba burde holdt seg for god for slike ytringer.

- Du sier det til deg selv, ikke sant? Du minner deg selv på det konstant; "riktig holdning, sørg for å ha riktig holdning", sier Scholes og fortsetter:

- Man trenger ikke å høre slikt fra andre enn seg selv. Du trenger ikke å høre det fra verken en trener eller en medspiller.

RASLER MED SABLENE: Tidligere Manchester United-spiler Paul Scholes er meget kritisk til måten Paul Pogba uttalte seg i etterkant av Brighton-tapet.

Den hardttaklende briten var selv kjent som en mediesky type i sin tid som spiller, men har etter endt proffkarriere havnet i søkelyset for flere friske utsagn.

- Setter alltid meg selv først

Pogba på sin side framhever at det var først og fremst seg selv han hadde en høne å plukke med etter søndagens skuffelse.

- Jeg setter alltid meg selv først, og holdningen min var ikke bra nok. Vi gjorde flere feil vi ikke skal gjøre, avsluttet Pogba i intervjuet med Sky Sports.

Franskmannen har de siste ukene vært et hett samtaleemne, og flere medier har spekulert i om Pogba trives i United.

José Mourinho var ute og bekreftet senest fredag at han "ikke kunne være mer fornøyd med midtbanespilleren".

Den tidligere Juventus-spilleren har vikariert som kaptein for de røde djevlene i sesongens to første kamper, da Antonio Valencia fortsatt sliter med en skade i leggen.

Mest sett siste uken