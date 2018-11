Paulo Dybala avslører hva han sa til José Mourinho etter Champions League-kampen

United-treneren ertet Juventus-supporterne etter at United slo Juventus i Champions League.

José Mourinho og Manchester United dro seirende hjem fra Italia etter å ha slått Juventus 2-1 i Champions League onsdag. United sikret seieren da venstreback Alex Sandro var uheldig å satte ballen i eget nett.

Avgjørelsen falt helt på tampen av kampen, etter at Juan Mata hadde utlignet Cristiano Ronaldos ledermål. Etter oppgjøret stjal den portugisiske treneren mye av oppmerksomheten.

Etter oppgjøret gikk Mourinho ut på banen, og terget på seg supporterne ved å legge hånden bak øret. Feiringen har siden blitt kritisert av blant andre Paul Scholes.





Selv forklarte Mourinho seansen til Sky Italia, og kunne også avsløre at han burde agert forskjellig i kampens hete:

- Jeg ble fornærmet i 90 minutter etter å ha kommet hit for å gjøre jobben min. Etter kampen fornærmet jeg ingen, jeg ba dem bare om å pipe enda høyere. Jeg ville ikke gjort det igjen nå, men familien min ble fornærmet - inkludert Inter-familien, så jeg reagerte slik, sa Mourinho, med en fortid som trener i italienske Inter.

En av spillerne som reagerte kjappest på Mourinhos oppførsel var den argentinske superstjernen Paulo Dybala. Sammen med stopperkjempen Leonardo Bonucci var han kjapt borte for å snakke med portugiseren.

Se situasjonen med Dybala og Mourinho i videovinduet over

Til Sky Italia avslører nå Juves nummer ti akkurat hva han sa til United-treneren:

- Det var ingen grunn til å skape mer spenning enn det allerede var tilstede. Noen ganger blir man fornærmet og det er dårlig, men å skape mer spenning .. jeg fortalte ham at det var unødvendig. Jeg fornærmet ham ikke, jeg bare sa dette til ham og så gikk jeg, sa Dybala til Sky, som siden er gjengitt av The Mirror.

Også uruguayanske Rodrigo Bentancur gikk frem for å ta en prat med José Mourinho som ble hastet av banen både av eget støtteapparat, og banemannskapet på Allianz Stadium.

Kjempeoppgjør



Det ser ikke ut til at episoden får noe etterspill hos UEFA. Mourinho har uansett en sak oppe hos FA, der han kan bli dømt til karantene for språkbruk etter seieren mot Newcastle.

Seieren mot Juventus betyr at United har vunnet sine tre siste oppgjør i Torino mot «den gamle dame», og har skapt ny spenning i gruppe H i Champions League.

United ligger nemlig kun to poeng bak de stripete seriemesterne fra Italia, med kun to oppgjør igjen av gruppespillet. To poeng bak United igjen ligger Valencia, mens Young Boys trenger full pott i de to siste kampene for å utfordre om en plass videre.

Mourinho vil nok uansett ha største fokus på helgens gigantoppgjør mot byrival Manchester City. Pep Guardiolas menn troner øverst på Premier League-tabellen etter 11 spilte kamper.

Manchester United er helt nede på 7. plass, ni poeng bak de himmelblå før de to lagene møtes på Etihad Stadium søndag.

