«Perry» mener Phil Thompsons Sørloth-råd bare er tull

Per Joar Hansen (53) advarer Alexander Sørloth (22).

Norges landslagsassistent Per Joar «Perry» Hansen mener Crystal Palace-angriper Sørloth bør styre unna tidligere Liverpool-spiller Phil Thompsons råd om å be om spilletid.

Det var under TV 2s Premier League-sending mandag kveld, etter kampen mellom Palace og Liverpool, at Thompson oppfordret Sørloth til å «banke på døra til manager Roy Hodgson».

- Det er det dummeste han kan gjøre, sier «Perry» til Nettavisen og legger til:

- Det klokeste du gjør er å gå på trening hver eneste dag og trene som om du ikke er på laget, men vil inn på det. Å begynne med sutring, negative tanker og klaging har ikke noe for seg. Det handler om å være profesjonell - sjanser er ikke noe du får, det er noe du tar.

Les også: Mino Raiola til verbalt angrep på Paul Scholes

Ikke bekymret

Den tidligere Rosenborg-treneren, som selv hadde Sørloth under vingene mellom 2013 og 2014, er derimot ikke bekymret over ungguttens sjanser i London-klubben.

- Han fikk en god start, med flere sjanser, men fikk dessverre et lite skadeopphold. Det er derimot nå som den nye sesongen er i gang at han skal starte opp ordentlig, og vise at han kan være med i dette selskapet. Signalene fra klubben er veldig positive, og Roy Hodgson har sagt flere ganger offentlig at Alexander er en spiller han har tro på og som passer inn i spillestilen hans, forteller «Perry».

FØLGER MED. Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck har hatt et godt øye med alle utenlandsproffene på landslaget.

Etter å ha scoret matchvinnermålet i privatlandskampen mot Island i juni, fulgte en god pre-season for trønderen som fikk flere kamper for «ørnene».

Nå venter en ny sesong med fortsatt tøff konkurranse på topp, hvor Wilfried Zaha nettopp har signert en ny kontrakt.

- Må være tålmodig

En annen Palace-spiss som også er i troppen er Christian Benteke, men belgierens tre mål siden starten på forrige sesong har imponert svært få.

«Perry» vil ikke legge seg opp i laguttaket til klubben fra bydelen Croydon, men innrømmer at det kan komme sjanser for Sørloth.

- Om man ser på kampen i går har nok Benteke hatt bedre dager på jobben. For Alexanders del er det dermed å være tålmodig og gripe sjansen når han får den. Så enkelt, og vanskelig, er det i Premier League, sier landslagsassistenten til Nettavisen.

BANK PÅ DØRA: Tidligere Liverpool-spiller Phil Thompson oppfordret Alexander Sørloth om å be om mer spilletid.

Den tidligere klubbtreneren tror også at hans gamle lærling har det nødvendige mentale på plass for å lykkes i en av verdens tøffeste ligaer.

- Alexander har vist i alle de innhoppene han har hatt for Palace hittil at han ikke har noe respekt for hverken de beste klubbene eller de beste spillerne. I tillegg er han en super gutt som er jordnær, og han har hatt en fotballreise som har gjort han veldig godt, sier han videre.

Passer bra inn på landslaget

Siden Lars Lagerbäcks inntreden på landslaget i 2017 har også etter hvert Sørloth blitt et fast navn på laglistene. «Perry» framhever både spissens fysiske egenskaper og arbeidsinnsats.

- På et lag skal det helst være både spisskompetanse og samspill, og om man ser spesielt på Alexander er han både veldig hardtarbeidende, fysisk og robust. Man kan spille opp på han, man kan spille han gjennom i bakrom på grunn av hans gode fart, han er bra i lufta og sterk i boksen, forteller han.

Assistenten føler også at Sørloth, sammen med de andre spissene på landslaget, har gjort Norge til et sterkere lag enn det de var i 2017.

- Alle spissene er veldig klare på arbeidsoppgavene sine, og nå er det opp til Alexander og de andre å ta sjansene de får på landslaget, oppfordrer han.





Mest sett siste uken