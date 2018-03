Fredagens Premier League-rykter

Denne storfisken kan være på vei til England.

God fredag, kjære lesere. Relativt rolig på ryktebørsen i påsken, som vanlig, men her er det vi fant i internasjonale aviser:

Vi begynner hos ligalederne, og The Mirror hevder Manchester City planlegger et forsøk på å signere Real Madrids Isco i kommende overgangsvindu. 25-åringen, som blir sett på som en av verdens beste spillere i sin posisjon, kan være tilgjengelig for rundt 75 millioner pund, skriver avisen.

Tottenhams Mousa Dembele kommer ikke til å signere ny kontrakt med klubben før VM i sommer, skriver The Telegraph. Dermed starter også spekulasjonene rundt midtbanespillerens fremtid. Belgiske Dembeles kontrakt går ut sommeren 2019.

Bayern Munchens Robert Lewandowski vil presse gjennom en overgang til Real Madrid til sommeren, skriver AS. Om den polske storscoreren forsvinner hevder avisen at Chelseas Alvaro Morata kan være den mest aktuelle erstatteren for de tyske mesterne.

Paris Saint Germains Hatem Ben Arfa har offentliggjort at han kommer til å forlate den franske storklubben i sommer. 31-åringen kobles ifølge The Sun til Leicester og Premier League.

Watford kommer trolig til å selge midtbanespiller Abdoulaye Doucoure, som verdsettes til 40 millioner pund, allerede til sommeren. Liverpool, Tottenham og Arsenal skal alle være interesserte i 25-åringen. Men nå ber Watford-manager Javi Gracia Doucoure om å bli i klubben.



West Ham kobles ifølge The Mirror til den russiske landslagsspilleren Fyodor Smolov, som spiller for Krasnodar. Den 28 år gamle spissen skal være tilgjengelig for rundt 15 millioner pund.

Newcastle-eier Mike Ashley kommer ifølge Telegraph til å gjøre et nytt forsøk på selge klubben. Først må bare de sorthvite berge plassen i Premier League.

P.S: Hvis du ikke liker å gå glipp av store nyheter anbefaler vi at du laster ned Nettavisen-sportens app. Der sender vi pushvarsel når ting skjer, og vi har som mål (og vane) å være først i Norge med fotballnyheter fra balløya.

Hvordan finne appen? Søk på NA Fotball.

Appen er tilgjengelig både i iTunes og for Android-telefoner.

Ha en fin helg!

Kilder: BBC, The Telegraph, Talksport, The Independent.

Mest sett siste uken