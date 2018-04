Fredagens Premier League-rykter

Chelsea-stjerne ønsket av Premier League-rival.

Manchester United føler seg trygge på at de skal klare å signere Willian fra Chelsea i sommer, skriver The Sun. Den brasilianske landslagsspilleren var koblet til United allerede i fjor, men han ble da værende i London. Nå vil United på ny prøve å signere Chelsea-spilleren. Samtidig hevder The Sun at spanske Juan Mata er på vei bort fra Old Trafford.

Arsenal kommer til å legge inn bud på Borussia Dortmund-forsvarer Sokratis Papastathopoulos, melder Gazzetta dello Sport. London-laget må trolig vente seg konkurranse fra Manchester United, Juventus og Chelsea som også ryktes å være interessert i grekeren.

Manchester United-keeper Sam Johnstone har denne sesongen imponert på lån hos Aston Villa. Nå bekrefter en representant fra Birmingham-klubben til Tribalfootball at de ønsker å signere 25-åringen på en permanent avtale.

The Sun skriver at Manchester United-back Luke Shaw skal være ønsket av selveste Barcelona på lån. Venstrebacken har slitt med å skaffe seg en fast plass på Jose Mourinhos lag og det ryktes nå at han er på vei bort fra Old Trafford. Så gjenstår det å se om den spanske storklubben kan bli neste stoppested for engelskmannen.

Både Arsenal og Manchester United kobles til den belgiske Napoli-spilleren Dries Mertens som skal ha en utkjøpsklausul på 28 millioner euro. Napoli skal imidlertid være desperate etter å beholde 30-åringen og ønsker å bli enige om en ny avtale med spilleren, ifølge Calciomercato.

Leicester skal være interessert i sikre seg den danske midtbanespilleren Daniel Wass fra Celta Vigo, hevder The Sun. Avisen skriver imidlertid at klubben må vente seg hard konkurranse fra både Swansea og Crystal Palace som også har vist interesse for 28-åringen. Wass har kutt ett år igjen av sin kontrakt med sin spanske arbeidsgiver, og Premier League-klubbene håper dansken være tilgjengelig for så lite som 4 millioner pund.

