Fredagens Premier League-rykter

Det rører seg allerede på overgangsmarkedet, og klubbene er i full gang med å forberede ny sesong.

Vi begynner dagens spalte i Liverpool, der klubben nå kobles til Gianluigi Buffon, melder beIN Sports. Rødtrøyene skal være interessert i å knytte fotballikonet til seg etter at han forlot Juventus etter 17 år. Også Manchester City skal vurdere å tilby ham kontrakt.

Juventus ønsker på sin side å hente tilbake Chelsea-spiller Alvaro Morata, som spilte for klubben fra 2014 til 2016, melder The Independent. 25-åringen har til en viss grad skuffet i London og scoret 11 mål på 31 kamper i Premier League.

Manchester City-spiss Sergio Aguero er god venn med Lionel Messi og har uttallige ganger blitt koblet til Barcelona. Nå skal spissen ha uttalt at han bare forventer å spille på lag med Messi for Argentina, og at han er lykkelig på Etihad, skriver Corriere dello Sport.

Napolis midtbanespiller Jorginho skal være på vei til Manchester City, skriver Manchester Evening News. Ifølge agenten gjenstår det kun å bli enige om pris før 26-åringen er City-spiller. Napoli skal være ute etter 60 millioner pund, mens City kun vil gi 50.

Samtidig skal Napoli ha satt en prislapp på 104 millioner pund på midtstopper Kalidou Koulibaly, som ifølge RAI Sport skal være ønsket av Real Madrid, Chelsea og Manchester United.

Leicester skal ifølge A Bola være enig med Porto om en overgangssum verdt 17, 5 millioner pund for forsvarsspiller Ricardo Pereira. 24-åringen ventes å bli klar for blåtrøyene innen kort tid.

Manchester United-manager Jose Mourinho sier ifølge Marca at han ikke tror Cristiano Ronaldo får lov til å forlate Madrid til fordel for en annen europeisk klubb, og at superstjernen bare tillates å eventuelt avslutte karrieren med et eventyr i MLS.

Ruben Neves skal ifølge avisen Express and Star være lite interessert i å forlate Wolverhampton, til tross for at det skal være interesse fra noen av de største klubbene i Europa.

Arsenal jakter fortsatt på Arséne Wengers erstatter, og ifølge Daily Telegraph har tidligere Arsenal-spiller Mikel Arteta rykket frem i køen over aktuelle kandidater. Arteta skal ha fått lov av Manchester City, der han nå er assistent, til å prate med gamleklubben.

