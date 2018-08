Fredagens Premier League-rykter

Wilfried Zaha vurderer å levere inn en overgangssøknad for å presse frem en overgang til Chelsea, hevder The Mirror.

Til tross for at Real Madrid-president Florentino Perez avslørte at Luka Modric har en utkjøpsklausul på 750 millioner euro, er Inter fremdeles håpefulle med tanke på å få til en avtale, melder Sky Italia. Håpet er at Modric selv skal be om å forlate klubben, og at Inter slipper å betale noe i nærheten av utkjøpsklausulen. Agentene Vlado Lemic og Guiseppe Riso, som også forhandlet fram Sime Vrsaljkos overgang til Inter i sommer holder fortsatt kommunikasjonslinjen åpen mellom Modric og Inter.

Samme kilde melder at Inter også vurderer å hente Matteo Darmian fra Manchester United i løpet av sommeren. Klubben har allerede hentet Vrsaljko og Asamoah, men sistnevnte kan få en rolle høyere i banen, noe som åpner opp en plass på venstre back for Darmian.

Napoli vurderer Lille-backen Kevin Malcuit, men får trolig konkurranse av Southampton om underskriften til 27-åringen, melder Sky Italia. Ifølge kanalen er Premier League-klubben villig til å by over de lyseblå for øyeblikket.

Ifølge Mundo Deportivo har Manchester United kommet til enighet med Yerry Mina om de personlige betingelsene, og 23-åringen venter nå på at United skal bli enig med Barcelona om pris.

Maurizio Sarri vil sette seg ned for å snakke med Thibaut Courtois om fremtiden i Chelsea før sesongstarten i Premier League, skriver The Mirror. Real Madrid skal være interessert i belgieren, men London-klubben ønsker naturlig nok å beholde stjernekeeperen.

Chelsea er ifølge italienske Calciomercato interessert i å hente Mateo Kovacic fra Real Madrid. Kroaten skal ifølge ryktene ha avslått en overgang til Manchester United fordi han ikke er interessert i å ha José Mourinho som trener.

Manchester United vurderer å tilby Anthony Martial til Bayern München i del av en avtale som kan ta Robert Lewandowski til Old Trafford, skriver The Mirror. Forholdet mellom Mourinho og Martial skal ikke være på topp, men United vil ikke slippe franskmannen til en annen Premier League-klubb.

