Fredagens Premier League-rykter

Oppvasken fra Deadline Day har startet.

José Mourinho skal nylig ha fått klar beskjed fra Manchester United-styret at han må slutte å forlange nye signeringer og heller begynne å fokusere på talentene i klubben. Ifølge The Mirror vil United-styret at Mourinho skal fokusere mer på oppfostring av unge spillere.

Ifølge Daily Mail var Mourinho villig til å bruke 100 millioner pund på en ny midtstopper. Han var mest interessert i Harry Maguire, Toby Alderweireld og Jerome Boateng. Ingen endte opp på Old Trafford.

Danny Rose skal være lysten på et utlån fra Tottenham, denne sesongen. Venstrbacken fikk ikke all verdens med spilletid forrige sesong. The Sun skriver at Rose vil bli lånt ut til Paris Saint-Germain. Om Mauricio Pochettino har råd til å gi slipp på Rose eller ikke, gjenstår å se.

Watfords sterke ønske om å signere Juventus-midtbanespilleren, Stefano Sturaro, gikk ikke som planlagt torsdag. Overgangen falt igjennom på selveste Deadline Day. Dermed vil Sturaro mest sannsynlig bli lånt ut til Sporting Club i Portugal.

Jack Grealish ble værende i Aston Villa, selv om han var sterkt ønsket av Tottenham i sommer. Nå skal Birmingham-klubben ha lovet den unge vingen en ny kontrakt, som vil inneholde en utkjøpsklausul. Klausulen vil kon aktiveres dersom Aston Villa ikke rykker opp til Premier League neste sesong, melder Daily Star.

Leonardo Ulloa kommer til å forlate Leicester City, til fordel for en mexicansk klubb, skriver Leicester Mercury. Avisen skal ikke ha fått nyss i hvilken klubb det er snakk om ennå. Ulloa var en del av Leicester-laget om vant Premier League i 2015/16-sesongen.

Middlesbrough rakk ikke å kjøpe Muhamed Besic fra Everton før vinduet lukket seg på Deadline Day, men er veldig optimistiske til å sikre seg bosnieren på lån ut sesongen, ifølge Northern Echo. Teeside-klubben vil også forsøke å låne en annen Everton-spiller ut sesongen, nemlig Yannick Bolasie.

Everton prøvde også å sikre seg Kurt Zouma på lån torsdag, men utlånet ble ikke bekreftet i løpet av kvelden. Ifølge Liverpool Echo vil Everton få vite om de får lånt Chelsea-spilleren, som var utlånt i Stoke forrige sesong.

