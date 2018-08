Fredagens Premier League-rykter

Aaron Ramsey blir værende i Arsenal.

Arsenal skal føle seg sikre på at de klarer å beholde Aaron Ramsey til tross for interesse fra flere klubber. Både Barcelona, Lazio og diverse kinesiske klubber skal ha vist interesse for waliseren, skriver Mirror.

Til tross for å ikke ha handlet en eneste spiller i sommer, tror Tottenham-sjef Mauricio Pochettino at spillere kan forsvinne fra klubben i løpet av de siste dagene av august. Det skriver Sky Sports. Likevel kan Talksport melde at Moussa Sissoko ikke er en av disse. Han skal nemlig ha fortalt fansen at han blir værende i London.

Pochettino røper ifølge The Mirror at han også ser for seg å bli i Tottenham i lang tid fremover. Managaren skal ha takket nei til tilbud fra både Chelsea og Real Madrid i sommer.

Chelsea vurderte lenge å hente Nabil Fekir fra Lyon. Nå skal imidlertid klubben ha bestemt seg for at franskmannen ikke lenger er aktuell, forteller Goal.

Det er usikkert hvor Yaya Touré ender opp. Han er ferdig i Manchester City og har fremdeles ikke funnet seg klubb. Ifølge The Sun, har West Ham vært en aktuell destinasjon, men dette skal nå lagets manager, Manuel Pellegrini ha nektet for.

Manchester Citys unge venstreback, Oleksandr Zinsjenko ser ut til å ende opp i Spania. Et utlån til enten Real Betis eller Girona er på trappene, melder The Mirror. 21-åringen takket tidligere i sommer nei til en permanent overgang til Wolverhampton.

Everton har også en back på vei bort. Cuco Martina er ute i kulden på Goodison Park, og et utlån til Stoke eller Middlesbrough kan se ut som neste vei i karriere, forteller Liverpool Echo.

