Fredagens Premier League-rykter

Hevder Tottenham er villige til å selge engelsk landslagsspiller.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino skal ikke ha noen problemer med å godkjenne et salg av venstreback Danny Rose før overgangsvinduet i Europa stenger, til tross for at klubben ikke har mulighet til å hente en erstatter, skriver Daily Mail. Både franske Paris Saint-Germain og tyske Schalke 04 skal begge være interessert i Rose.

Både Manchester City og Manchester United skal være på jakt etter å sikre seg det polske talentet Lukasz Bejger fra Lech Poznan. Nå skriver Manchester Evening News at det ser ut til at det blir United som vinner kampen om 16-åringens signatur.

Goal.com hevder å kunne avsløre at Tottenham la inn et bud på Chelseas Tammy Abraham med kun timer igjen av sommerens overgangsvindu. Spurs skal ha tilbudt London-rivalene 25 millioner pund for 20-åringen, men Chelsea avslo budet.

Nå ser det i stedet ut til at Abraham ender opp å bli lagkamerat med Ørjan Håskjold Nyland i Aston Villa. Birmingham Mail hevder nemlig at Aston Villa er i ferd med å sikre seg både Abraham og Everton-spiller Yannick Bolasie på lån.

Det er ingen hemmelighet at Manchester United-manager Jose Mourinho har latt seg frustrere over at klubben ikke maktet å hente inn flere forsterkninger i sommer. Nå melder The Sun at United-ledelsen er klare for storhandel når overgangsvinduet igjen åpner i januar.

Blackburn ser ut til å sikre seg Southampton-forsvarer Harrison Reed på lån før overgangsvinduet stenger om en uke, melder Sky Sports.

Real Betis skal ha kontaktet Manchester City i håp om å få låne ukrainske Oleksandr Zinchenko denne sesongen, melder Manchester Evening News.

Mest sett siste uken