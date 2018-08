Fredagens Premier League-rykter

Lazar Markovic ser ut til å bli lånt ut av Liverpool igjen.

Everton føler seg sikre på at de vil beholde Ademola Lookman, til tross for at RB Leipzig er villig til å bla opp 25 millioner pund for 20-åringen.

Luka Modric uttate i forbindelse med Champions League-trekningen torsdag at han ønsker å bli i Real Madrid i mange år framover. Real Madrid-president Florentino Perez gikk igjen hardt ut mot Inter, som han mente ville betale "ingenting" for kroaten i sommer.

Liverpools Lazar Markovic ser ikke ut til å få sitt gjennombrudd i Liverpool. 24-åringen er nå aktuell for et utlån til greske PAOK, skriver The Mirror.

West Ham-manager Manuel Pellegrini sier han avslo muligheten til å signere den tidligere Manchester City-spilleren Yaya Touré, hevder Talksport. 35-åringen nærmer seg i stedet en overgang til Olympiakos.

Championship-klubbene kan signere spillere til og med i dag, og det vil Aston Villa utnytte. Klubben skal ifølge The Mirror være i ferd med å sikre seg Harold Moukoudi på lån fra Le Havre.

Nabil Fekir kunne havnet i Chelsea denne sommeren, men London-klubben takket nei til 25-åringen, hevder Lyon-president Jean-Michel Aulas. Det skriver Daily Mail. Fekir skal også ha vært nær en overgang til Liverpool.

Det er ventet at Danny Simpson og Andy King begge kommer til å forlate Leicester før det internasjonale overgangsvinduet stenger fredag, skriver Leicester Mercury.

Ligue 1-klubben Stade Rennais bekreftet i natt at klubben låner M'Baye Niang fra italienske Torino ut denne sesongen. Senegaleseren har tidligere spilt for AC Milan.

Mest sett siste uken