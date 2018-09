Fredagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United har meldt seg på kampen om nederlandsk stortalent.

Tottenham har allerede blitt koblet til Ajax-talentet Frenke de Jong i en lengre periode, men nå skriver The Sun at også Manchester United håper å sikre seg den 22 år gamle nederlandske landslagsspilleren. Avisen skriver at United skal ha sendt speidere for å følge spilleren i aksjon mot Frankrike tidligere denne måneden.

Manchester United skal også ha sendt speidere til Italia for å ta en nærmere titt på den brasilianske Napoli-spilleren Allan, melder italienske Calciomercato. Nettstedet hevder at Jose Mourinho skal ha latt seg imponere av 27-åringen.

Aston Villa skal ha et håp om å sikre seg Chelsea-forsvarer Gary Cahill gratis neste sommer, skriver Birmingham Mail. Cahill spilte for Aston Villa fra 2004 til 2008 og nå håper klubben at 21-åringen vil la seg friste igjen.

Spurs er inne i en skuffende periode med tre tap på rad og flere eksperter har kritisert klubben for at de ikke signerte spillere i sommer. Tottenham-manager Mauricio Pochettino forteller imidlertid til Sky Sports at han ikke angrer på at de lot være å kjøpe spillere under forrige overgangsvindu.

Liverpool har til gode å tilby James Milner en ny avtale og nå risikerer de at 32-åringen forlater klubben gratis neste sommer, skriver Daily Mail. Avisen spekulerer i at Milner kan komme til å returnere til Leeds United dersom klubben rykker opp til Premier League.

Chelsea, Manchester City, Liverpool, Tottenham og Crystal Palace følger alle med på QPR-spissen Eberechi Eze, melder London Evening Standard. 20-åringen blir sett på som et lovende talent.

