Fredagens Premier League-rykter

Eden Hazard og Cesc Fabregas kobles til overganger bort fra Chelsea.

Juventus og AC Milan er begge interessert i å hente Aaron Ramsey, som trolig forlater Arsenal når kontrakten hans går ut etter denne sesongen, skriver London Evening Standard.

Ifølge The Mirror er Arsenal villig til å selge Ramsey i januar, for å unngå at waliseren forlater klubben gratis.

Barcelona følger nøye med på situasjonen til Paul Pogba i Manchester United og vurderer å legge inn bud på franskmannen som ser ut til å ha havnet i unåde hos manager José Mourinho, skriver The Independent.

På Old Trafford er det bekymring for at Mourinhos krangel med Pogba har påvirket andre spillere. Ifølge Daily Mail er nemlig Anthony Martial og Andreas Pereira misfornøyd med manageren.

The Sun hevder at spillerne ble sjokkerte da de hørte José Mourinhos kommentar om Eric Bailly og Phil Jones etter tirsdagens cuptap mot Derby. Portugiseren uttalte at han visste at United var i trøbbel da det var deres tur til å skyte straffe. Phil Jones bommet, og United tapte.

Cesc Fabregas mener det blir vanskelig for Chelsea å beholde Eden Hazard utover denne sesongen. Det sier spanjolen ifølge London Evening Standard. Hazard skal ha ønsket å forlate London-klubben i sommer, men klubben gjorde det tydelig at han ikke var til salgs.

Fabregas kan selv være på vei bort fra Chelsea når overgangsvinduet åpner, og AC Milan er ifølge Mundo Deportivo ute etter 31-åringens tjenester. Serie A-klubben, som nok en gang har startet sesongen skuffende, er klare for å legge inn bud allerede i januar.

Jordan Pickford sier til Sky Sports at koblingen til Chelsea ikke forstyrret fokuset hans i sommer. 24-åringen signerte tidligere denne uken en ny seksårskontrakt med Everton.

En annen spiller som nylig signerte en lengre kontrakt med sin klubb, er Lyons Tanguy Ndombele. Det hindrer imidlertid ikke Manchester City å vurdere et fremstøt for å hente 21-åringen til Etihad Stadium, skriver Le10Sport.

West Ham har kommet med et nytt og forbedret kontraktsforlag til tenåringen Declan Rice, etter at han avslo London-klubbens første tilbud tidligere denne uka, skriver Telegraph.

Manchester United er forberedt på å betale 60 millioner pund for Inter-stopper Milan Skriniar, melder italienske calciomercato.

