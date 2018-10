Fredagens Premier League-rykter

Chileneren kan forsvinne fra Old Trafford.

Alexis Sanchez kom fra Arsenal til Manchester United for ni måneder siden, men skal allerede ha sett seg lei av tilværelsen i sin nye klubb. 29-åringen har ikke fått det til å stemme på Old Trafford og har blitt plassert på innbytterbenken de siste Premier League-rundene. Det synes ikke chileneren noe særlig om og skal ha uttrykt at han ønsker seg bort fra den røde delen av Manchester i januar, skriver Daily Mail.

Det franske mediet RMC, melder at Anthony Martial har nektet å skrive under på en ny kontrakt med Manchester United. Franskmannens kontrakt går ut ved sesongslutt, juni 2019. Hvis ikke José Mourinho får 22-åringen til å skrive under før årsskiftet, kan Martial begynne neste sesongs kontraktforhandlinger med andre klubber i januar.

Liverpools Alberto Moreno har også en kontrakt som utløper når 2018/19-sesongen ender. Hvis ikke spanjolen underskriver en ny kontrakt med Liverpool, står Arsenal klare med penn og papir, ifølge The Mirror.

Liverpool Echo skriver at Jürgen Klopp forventer å få rundt 20 millioner pund for Divock Origi, hvis belgieren blir solgt i januar. Den offensive spilleren har aldri fått det til på Anfield og har ikke vært en del av Liverpool-troppen i Premier League denne sesongen.

Chelseas Maurizio Sarri orker ikke mer dårlig spill fra spydspissen Alvaro Morata og vil prøve å selge spanjolen i januar, melder The Sun. Morata har slitt med å finne nettmaskene for Chelsea denne sesongen og har mistet plassen sin i startelleveren til Oliver Giroud, på grunn av svake prestasjoner.

Den tidligere Chelsea-manageren, Antonio Conte, skal ha blitt kontaktet av Real Madrid for å overta roret på Santiago Bernabeu, ifølge Corrierie dello Sport. Den nåværende manageren, Julen Lopetegui, har ikke fått det til å stemme med «Los Galacticos» og skal ha blitt gitt tre kamper på å redde jobben sin for Madrid-laget.

Rafa Benitez har ikke vunnet en kamp med Newcastle denne sesongen. Den tidligere Liverpool-manageren trenger forsterkninger, men har uttalt til Chronicle at han ikke vil få noen penger å handle med i det kommende januarvinduet.

Daniel Sturridge har imponert med sine gode innhopp for Liverpool denne sesongen. Den 29 år gamle engelskmannen har scoret flere avgjørende mål for «The Reds», noe som vil bli verdsatt med et nytt kontraktstilbud, skal vi tro The Sun.

Zlatan Ibrahimovic har vært ryktet på lån til Manchester United i januar, da Major League Soccer-sesongen ender i november. Det vil ikke svensken ha noe av, sier han i et TV-intervju med Sky Sports, ifølge Metro.

