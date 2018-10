Fredagens Premier League-rykter

Alexis Sanchez vurderer en overgang bort fra Manchester United allerede i januar, hevder The Mirror.

Alexis Sanchez har ikke fått det til å fungere etter overgangen fra Arsenal til Manchester United i fjor vinter. Nå vurderer chileneren en ny overgang i januar og skal ha sett seg ut Paris Saint-Germain som neste stopp, skriver The Mirror.

Anthony Martial har avslått Manchester Uniteds siste kontraktsforslag, men forhandlingene fortsetter, og begge parter skal være interessert i å finne en løsning, melder Sky Sports.

Ilkay Gundogan står på Ajax sin ønskeliste, men vil ifølge The Sun skrive under en langtidskontrakt med sin nåværende klubb, Manchester City.

Samme avis hevder at Gary Cahill nå vurderer å bli værende i Chelsea, til tross for tidligere rapporter om at han ønsker seg bort fra klubben. Cahill spilte hele kampen da Chelsea slo BATE Borisov 3-1 i Europa League torsdag.

Tottenham vurderer å hente Burnley-keeper Nick Pope neste sommer. En av grunnene til det, skal være ønsket om å øke antallet hjemlige spillere i stallen, skriver The Mirror. Pope er for tiden skadet, men kommer til å kjempe med Joe Hart og Tom Heaton om en keeperplass i Burnley når han blir frisk.

Crystal Palace vil ifølge Daily Mail gi Roy Hodgson midler til å handle når januarvinduet åpner. En ny spiss står øverst på ønskelista til Hodgson, skriver avisen.

Real Madrid-president Florentino Perez skal ha ønsket å sparke Julen Lopetegui etter Champions League-seieren mot Viktoria Plzen tirsdag, men skal ha blitt overtalt til å vente til etter helgens El Clasico mot Barcelona.

Ashley Young har vært blant José Mourinhos mest betrodde menn de siste månedene. Nå ønsker 33-åringen seg en ny toårskontrakt på Old Trafford.

