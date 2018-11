Fredagens Premier League-rykter

Brasilianeren har ikke fått det til å stemme siden han forlot Monaco.

Fabinho ankom Liverpool under sommerens overgangsvindu fra Monaco. Brasilianeren ble raskt spådd en lysende framtid på Anfield, under Jürgen Klopps ledelse.

Men den defensive midtbanespilleren har slitt med å tilpasse seg det høye tempoet i Premier League. Et tilfelle vi har sett utallige ganger tidligere. 25-åringen har fått tid til å tilpasse seg av Klopp og han har fått noe spilletid for «The Reds», men prestasjonene har uteblitt.

AC Milan har fulgt nøye med på Fabinhos tilværelse i Liverpool og vil prøve å hente brasilianeren til «Rossoneri» i januar, skriver Corriere dello Sport.

Milan har blant annet en annen midtbanespiller i troppen som slet med å tilpasse seg Premier League forrige sesong: Tiemoué Bakayoko. Den Chelsea-utlånte spilleren har gjort det langt bedre i Serie A, enn i Premier League. Kanskje Fabinho kan gjøre det samme?

Bayern München har i lang tid vist interesse for Aaron Ramsey. Ifølge The Independent er den tyske storklubben sikre på at Ramsey vil valge å spille for dem etter sesongslutt. Arsenal-spilleren har en utgående kontrakt med Arsenal til sommeren og står fritt til å forhandle med den klubben han ønsker om fremtidig spill, allerede i januar.

Liverpool og Chelsea har også vært lystne på den 27 år gamle waliseren, men Bayern skal være klubben Ramsey helst vil spille for neste sesong.

Tidligere denne uken gikk ryktene om at José Mourinho er villig til å selge Eric Bailly, noe storklubbene i Premier League har fanget opp. Både Arsenal og Tottenham ønsker å signere ivorianeren, melder Daily Record, men om Mourinho vil selge 24-åringen til sine rivaler er høyst usikkert.

José Mourinho skal ha forsøkt å hente Juventus-stjernen, Paulo Dybala, flere ganger i sommer, men uten hell. Nå skriver The Mirror at Dybala har gjort det klart at han ønsker å bli værende i Juventus og ikke er interessert i spille for United. Kan det ha noe med Mourinhos oppførsel mot Juventus i Champions League å gjøre?

Leicester Citys midtbanespiller, Vincent Iborra, har gjort det tydelig for klubben at han ønsker å returnere til gamleklubben Levante. 30-åringen har ikke fått mye spilletid i Leicester denne sesongen og vil derfor tilbake til spansk fotball, skriver Super Deporte.

Dwight Gayle ble lånt ut fra Newcastle til West Bromwich før sesongstart i sommer. 28-åringen skal trives godt hos «The Baggies» og vurderer å bli værende på permanent basis etter det endte utlånet, melder Birmingham Mail.

