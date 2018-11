Fredagens Premier League-rykter

Christian Eriksen kobles til Real Madrid, uten at mauricio Pochettino lar seg bekymre.

Marcus Rashford har startet fem ligakamper for Manchester United denne sesongen, og har blitt byttet ut i samtlige. Nå sier 21-åringen at han er klar for å snakke med Real Madrid dersom han ikke blir en fast del av startoppstillingen hos de røde djevlene. (Sun)

Tottenham-manager Mauricio Pochettino hevder at han ikke er bekymret for kontraktsituasjonen til Christian Eriksen, som har blitt knyttet til en sensasjonell overgang sammen med allerede nevnte Marcus Rashford til Real Madrid. Spurs-manageren sier at klubben «jobber intenst» med å binde dansken til Tottenham. (Standard)

Sentrale aktører i Manchester United er nå overbevist om at manager José Mourinho har unngått et spilleropprør i klubben, og at spillerne har vist sin lojalitet til portugiseren med dramatiske seiere mot Newcastle, Bournemouth og Juventus. (Standard)

José Mourinho og Manchester United sender for øvrig en speider for å følge med på Fiorentinas 21 år gamle serbiske forsvarsspiller Nikola Milenkovic i kampen mot Bologna på søndag. (Mail)

Juventus vurderer en offensiv for å sikre seg Wolves' midtbanespiller Ruben Neves i januar. 21-åringen har allerede spilt ni A-landskamper for Portugal, og har vært en ettertraktet mann helt siden han ledet landets U17-landslag i EM i 2014. (Tuttosport)

Newcastle-sjef Rafael Benitez ønsker seg Atlanta Uniteds offensive midtbanevåpen Miguel Almiron, men den 24 år gamle paraguayaneren er også i kikkertsiktet til klubber som West Ham og Everton. (Sun)

Watford-manager Javi Gracia vil etter sigende signere en ny kontrakt med klubben som binder ham til Vicarage Road fram til sommeren 2021. (Sky Sports)

Mohamed Salah kan komme til å forlate Liverpool i løpet av «en sesong eller to» dersom klubben ikke klarer å vinne noen troféer. Det sier i hvert fall Egypts landslagstrener Javier Aguirre. (ONSport, via Goal.com)

Tom Heaton er andrevalget på keeperplass i Burnley bak Joe Hart, og sisteskansen med tre A-landskamper for England er visstnok interessert i en overgang til Leeds. (Talksport)

Inters midtbanespiller Radja Nainggolan sier at han ikke angrer på at han takket nei til en Premier League-overgang. Både Chelsea og Manchester United har vært koblet til den belgiske 30-åringen. (ESPN)

Både Crystal Palace og West Ham har kastet sine øyne på Bayern München-spissen Sandro Wagner. 30-åringen er imidlertid også ønsket av Galatasaray så vel som andre Bundesliga-klubber. (Bild)

