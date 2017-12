Julaftens Premier League-rykter

Manchester United-profil kan ende i italiensk fotball.

Henrikh Mkhitaryan sliter med lite spilletid i Manchester United, til tross for en god start på sesongen. Lørdag fikk han et kort innhopp på tampen av kampen mot Leicester, uten at det har satt en stopper for ryktene om klubbskifte. Ifølge Daily Mail står italienske Inter klare for å ta imot armeneren på et låneopphold.

Mye omtalte Virgil van Dijk var ikke en del av Southamptons tropp til lørdagens kamp. Det får naturligvis ryktene til å svirre, uten at manager Mauricio Pellegrino til å fyre seg opp nevneverdig av den grunn. Southampton-sjefen nektet nemlig å si noe om van Dijks fremtid etter kampen, skriver Liverpool Echo. Både Liverpool og Manchester City nevnes som klubber som følger nederlenderen tett.

Pep Guardiola og hans Manchester City har nærmest sikret seg seriegullet ved halvspilt sesong. Likevel stopper ikke det spanjolen fra å jakte på forsterkninger. Daily Mail skriver at Guardiola ønsker å hente brasilianske Fred fra det ukrainske storlager Sjakthar Donetsk. Om det skulle stemme, vil det først være aktuelt med en overgang i sommer, skriver avisen.

Også Arsenal jakter forsterkninger, og ifølge Daily Mirror har klubben passert Manchester United og Chelsea i jakten på Bayer Leverkusens Leon Bailey. Avisen skriver at Bailey er verdsatt til 30 millioner pund, eller omtrent 330 millioner kroner. Bailey ble også sist sommer koblet til en rekke engelske klubber, dog uten at det endte i en overgang.

West Ham skal ifølge Mirror være ute etter Bournemouths Harry Arter. Klubben skal også ha forhørt seg om Evertons Morgan Schneiderlin, skriver avisen. West Ham jakter forsterkninger på midtbanen, og ifølge The Sun, skal et bud på åtte millioner pund for Arter ha blitt avvist.

Når vi tar turen innom de mer hypertabloide engelske avisene, er det også verdt å nevne at Daily Express skriver at Tottenham-manager Mauricio Pochettino øyner en dobbel-signering i januar. Både Evertons Ross Barkley og Manchester Uniteds Luke Shaw skal stå på argentinerens handleliste, skriver avisen.

Nevnte Manchester United skal ifølge Daily Mail være interesserte i å kjøpre Fulhams supertalent, Ryan Sessegnon, for 25 millioner pund, for så å låne han tilbake til Fulham resten av sesongen.

Samtidig sikter Swansea seg inn mot Falkirk-unggutten Tony Gallacher, og skal ifølge Daily Mail ha fått redusert prisen for spilleren. Swansea fikk avslått et bud på 750.000 pund i fjor, en pris som nå skal være redusert, skriver Daily Mail.

Stoke er i samtaler med tyske Augsburg om en potensiell handel av backen Daniel Opare, skriver Daily Mail. Avisen legger til at prisen er ventet å ligge på rundt tre millioner pund, da kontrakten til ghaneseren går ut i sommer.

For å runde av julaftens Premier League-rykter skal vi til en mann med skjegg. James Collins har fortsatt til gode å signere en ny kontrakt med West Ham, og vil stå fritt til å forhandle med andre klubber fra 1. januar. Forsvarsspillerens kontrakt går ut i sommer.

God jul!

