Lørdagens Premier League-rykter

En rekke Manchester United-spillere kan komme til å få forlenget kontrakten med klubben.

Manchester United har rett til å påberope seg retten til å forlenge kontraktene til Daley Blind, Ashley Young, Juan Mata og Ander Herrera, og kommer til å gjøre nettopp det, skriver Daily Mirror.

Samtidig skriver Daily Mail, som siterer spanske AS, at Atlético Madrid og Diego Simeone ønsker å hente Herrera tilbake spansk fotball. Avisen siterer kilder som skal være tett på Simeone.

Tottenham-manager, Mauricio Pochettino, skal ifølge Daily Mirror følge med på West Hams Manuel Lanzini (24).

Stoke ser ut til å ønske å låne ut noen lovende unggutter. Ifølge Stoke Sentinel skal det gjelde Harry Souttar, Ollie Shenton og Danny Jarvis.

Jack Wilshere har havnet et stykke bak i køen hos Arsenal, noe som skal ha fått Crystal Palace-manager, Roy Hodgson, til å følge med. Telegraph skriver at Hodgson ønsker å hente Wilshere til Crystal Palace. Spilleren selv har tidligere uttalt at han ønsker å bli værende i Arsenal for å kjempe om en plass på laget.

De evige ryktene om at Barcelona ønsker å hente Philippe Coutinho fra Liverpool fortsetter, men nå kobles også Paris Saint-Germain til den brasilianske spilleren. Samtidig skriver Daily Mail at Lyons Nabil Fekir kan vise seg å bli et alternativ for Barcelona om Liverpool skulle klare å stå imot presset fra den katalanske storklubben.

Arturo Vidal (30) kan komme til å bli solgt fra Bayern München neste sommer, skriver Daily Mail, som siterer tyske Kicker. Prislappen skal visstnok være på 50 millioner pund, eller omtrent 540 millioner kroner, for chileneren. Avisen skriver videre at Chelsea følger nøye med på Vidals situasjon.

Alexis Sanchez' Arsenal-karriere ser ut til å gå mot slutten, men manager Arsene Wenger kan ha funnet en løsning på utfordringene som venter klubben. Ifølge Daily Star skal Wenger være ute etter å bytte Sanchez for PSG-stjernen Julian Draxler. Avisen skriver videre at Arsenal også vil være villige til å godta bud på 30 millioner pund, eller omtrent 320 millioner kroner for Sanchez.

Mest sett siste uken