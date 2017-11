Lørdagens Premier League-rykter

Skal det endelig lykkes for Gareth Bale og Manchester United-ryktene?

Manchester United vil forsøke å kjøpe Gareth Bale fra Real Madrid neste sommer, skriver Daily Mirror. Real Madrid-profilen har slitt mye med skader, men ifølge The Guardian tror Manchester United at de skal klare å få orden på Bales skadeutsatte kropp.

Chris Coleman er ventet å bli Sunderlands nye manager, og vil ifølge The Sun få en årslønn på 750.000 pund, eller omtrent 8,2 millioner kroner.

Bayern München skal være på jakt etter Hoffenheims Sandro Wagner, skriver Daily Mail. Tyskeren skal bli sett på som et alternativ til førstevalg Robert Lewandowski på spissplassen. Lewandowski har tidligere uttrykt at han er betenkt over å måtte spille så mye som han faktisk gjør.

Barcelona kan komme til å gjøre et forsøk på å hente Mesut Özil fra Arsenal i januarvinduet, skriver Daily Mail, som siterer spanske Mundo Deportivo. Özil skal bli sett på som en «plan B» om de spanske gigantene ikke klarer å sikre seg Philippe Coutinho fra Liverpool.

Den rimelig tabolide avisen The Sun skriver at Manchester United kommer til å forsøke seg på Tottenhams Danny Rose i januar. Avisen skriver videre at Manchester United har fulgt med på engelskmannen i lang tid.

Liverpool har blitt koblet til Virgil van Dijk i lang, lang tid, men manager Jurgen Klopp avviser muligheten for at Liverpool sikrer seg nederlenderen, ifølge Liverpool Echo.

Mest sett siste uken