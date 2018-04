Lørdagens Premier League-rykter

Vil tappe topplag for enda flere stjernespillere.

Monaco ligger kanskje an til å miste enda en rekke med profiler til sommeren. Fabinho og Thomas Lemar er blant annet blitt koblet til flere engelske klubber i lang tid, og nå ser det ut til at også Djibril Sidibé (25) kan forsvinne.

Høyrebacken Sidibé, som har 15 kamper for Frankrikes landslag, står ifølge Le 10 Sport høyt på ønskelista til Manchester United-manager José Mourinho. 25-åringen forlenget avtalen med Monaco til 2022 i fjor sommer og verdsettes til rundt 220 millioner kroner av nettstedet Transfermarkt.

Liverpool er også interessert i en Monaco-spiller. Det dreier seg dog om den litt mindre profilerte ivorianeren Christian Koffi (17), melder Daily Mail. Midtbanespillerens kontrakt med monegaskerne utløper til sommeren

For Gareth Bale (28) har det nærmest vært ukentlige rykter om en retur til engelsk fotball siden han ankom Real Madrid i begynnelsen av september 2013.

AS er blant mediene i Spania som rapporterer at waliseren ikke har noen plan om å bytte klubb, selv om han er blitt vraket fra startoppstillingen til Real Madrid i en rekke viktige kamper .

Franske L'Equipe hevgder at Nice-trener Lucien Favre (60) står på lista over kandidater til å overta managerjobben i Arsenal etter Arsène Wenger. Sveitsiske Favre har tidligere også trent blant andre Håvard Nordtveit i Mönchengladbach.

Nåværende manager Wenger uttaler ifølge Daily Mail at han er trygg på at Aaron Ramsey (27) kommer til å skrive under på en ny kontrakt med Arsenal.

Les mer: Arsenal-stjerne kan miste resten av sesongen

Inter skal samtidig ha komkmet Arsenal i forkjøpet i jakta på den unge Zorja Lugansk-keeperen Andrej Lunin (19). Ifølge Gazzetta dello Sport har Inter rodd i land en overgang verdt snaue 60 milllioner kroner.

Arsenal har også fått opp øyenene for Benficas lovende midtbanespiller João Felix (18), skal vi tro portugisiske O Jogo. Foreløpig har 18-åringen bare kamper for Benficas B-lag.

Stevenage er en klubb som ikke figurerer ofte i Premier Leagues ryktespalter. Men nå har League Two-klubben Hertfordshire forsvarstalentet Ben Wilmot (18) i rekkene sine.

The Sun skriver at både Tottenham og Arsenal er interessert i den engelske U19-landslagsspilleren, og at Wilmot er tatt ut av denne helgas kamp mot Newport mens det foregår samtaler mellom klubbene. Midtstopperen kommer trolig til å koste rundt 22 millioner kroner å kjøpe fri.

Mauricio Pochettino sier til The Times at klubbformann Daniel Levys årslønn på drøye 65 millioner kroner ikke er problem for Spurs-spillerne. Det til tross for at Levy og øvrige i ledelsen forsøker å holde spillerlønningene på et lavere nivå enn andre toppklubber i England.

Ifølge australske SBS har storspillet til Queens Park Rangers' Massimo Luongo (25) den siste tida vekket interesse fra londonrival Crystal Palace, Málaga og Aston Villa. Sydney-fødte Luongo, som har fortid i Tottenhams ungdomsavdeling, har scoret fire ganger på de siste seks kampene for QPR.

London Evening Standard lanserer både Real Madrid-trener Zinedine Zidane og Franrikes landslagssjef Didier Deschamps som mulige nye trenere i Juventus. Vel å merke dersom nåværende Juve-trener Massimiliano Allegri blir ny Chelsea-manager. Både Zidane og Deschamps har lang fartstid i Juventus som spillere.

Antonio Conte sier derimot at han akter å bli værende i jobben sin i Chelsea. Mannen som ledet blåtrøyene tilbake til toppen av Premier League forrige sesong sier også til The Guardian at han er veldig lei seg for hvordan sesongen som tittelforsvarer har blitt.

Mest sett siste uken