Lørdagens Premier League-rykter

Jose Mourinho nekter å gi betryggende ord om tilværelsen til Marcus Rashford og Anthony Martial.

Marcus Rashford og Anthony Martial skal være misfornøyd med tilværelsen på Old Trafford. Etter at Jose Mourinho hentet Alexis Sanchez til Manchester United har både Rashford og Martial fått mye mindre spilletid, særlig i Premier League.

Jose Mourinho uttalte på fredagens pressekonferanse at Rashford og Martial sjelden får starte fordi han dessverre bare kan bruke elleve spillere på banen.

- Så enkelt er det, sa Mourinho ifølge The Independent.

The Independent melder at de to ungguttene vil begynne å utforske mulighetene for å skifte beite. En av hovedgrunnene for at Martial og Rashford skal være lystne på å forlate «de røde djevlene» skyldes at de trenger mer spilletid for klubblaget sitt for å etablere seg på landslagene sine.

Det er VM til sommeren og hverken Martial (Frankrike) eller Rashford (England) er sikre i startoppstillingen på landslagene sine, for øyeblikket.

Manchester Citys Pep Guardiola har sett seg ut sommerens overgangsmål i Eden Hazard. Den belgisk tryllekunstneren er mest ønsket på Ethiad, men Guardiola vil også hente inn enten Leicesters Riyad Mahrez, eller Monacos Thomas Lemar, hvis de ikke får hentet inn Hazard.

Guardiola vil også ruste opp i forsvar ved å hente inn en ny belgier til klubben. Toby Alderweireld har seilt opp som den største favoritten til å entre City-troppen etter sommerens overgangsvindu, ifølge Sky Sport.

Antonio Conte skal ha trukket på skuldrene under Chelsea-managerens forrige pressekonferanse, da han ble spurt om Thibaut Courtoises fremtid i klubben.

Den belgiske keeperen har kun ett år igjen av kontrakten sin med London-klubben og flere klubber har begynt å banke på dørene for å få hentet Courtoise. Real Madrid og Paris Saint-Germain er klubbene som er hyppigst linket til 25-åringen.

Tottenham og West Ham snuser på Barcelonas midtbanespiller, Andre Gomes, skriver den spanske avisen Sport. 24-åringer har slitt med å finne seg til rette på Camp Nou, siden han kom til den katalanske storklubben i 2016.

Everton er ute på talentjakt og mener de har funnet gull i 16 år gamle Kamal Bafounta. Den franske midtbanespilleren holder til i Nantes og skal være et kjøp for fremtiden i Everton, skriver L'Equipe.

