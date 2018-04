Lørdagens Premier League-rykter

Real Madrid jakter stjerne-duo.

Ifølge Manchester Evening News, vil Pep Guardiola (47) gå inn i kontraktsforhandlinger med Manchester City etter sesongen. Guardiola har da tolv måneder igjen av kontrakten med sesongens ligamester i Premier League, men skal være lysten på å bli enda lenger.

Spanske Marca hevder å ha kilder på at Paris Saint-Germain er mistenkelige rundt Neymar (26). Den franske storklubben frykter visstnok at brasilianeren forsøker å fremprovosere en overgang til Real Madrid.

Det er ikke bare Neymar som kan havne i Real Madrid. Sky Sports skriver lørdag at den spanske hovedstadsklubben er klare for å slenge store pengesummer på bordet i håp om å få tak i Robert Lewandowski (29). Bayern München-spissen anses som Zinedine Zidanes store overgangsmål for sommeren.

Wilfried Zaha herjer i Premier League for tiden. Nå blir 25-åringen jaktet av blant annet Tottenham. Skal vi tro Independent, må Spurs likevel se langt etter angriperen. Han ønsker nemlig å bli værende i Crystal Palace.

Paul Pogba kobles til stadighet bort fra Manchester United. Nå skriver Mirror at midtbanekollega Nemanja Matic ber 25-åringen om å ta ansvar selv for å lykkes i Manchester United. Franskmannen har blant annet blitt koblet med en overgang til Paris Saint-Germain.

Daily Mail skriver at det kan bli drakamp om signaturen til Jonny Evans etter sesongslutt. West Bromwich-stopperen har en utkjøpsklausul på usle tre millioner pund ved et nedrykk, og det er forventet stor interesse rundt forsvareren.

Til slutt tar vi med at Liverpool-manager Jürgen Klopp hevder han aldri var aktuell for noen Bayern München-jobb. Tyskeren ble nevnt som en het kandidat til Bayern-jobben, men forklarer nå ifølge Daily Mail at en slik overgang ville blitt for komplisert for han. Han sier også at han aldri hadde noe tilbud fra Bayern.

